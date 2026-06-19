Fahrbericht Changan Deepal S05 PHEV: Geschmeidiger Langstreckenläufer

Derzeit gehören der Deepal S07 und S05 BEV von Changan zu den Exoten auf deutschen Straßen. Ganze 37 Neuzulassungen registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt in den ersten fünf Monaten des Jahres. Das soll sich mit dem S05 Ultra-Hybrid nun ändern, stößt er doch in ein Antriebssegment vor, das sich neben dem reinen Elektroauto ebenfalls wachsender Beliebtheit erfreut.

Auch wenn es in der Außendarstellung des chinesischen Herstellers hin und wieder so klingt, als habe er den Plug-in-Hybrid neu erfunden, so kann das Ergebnis dennoch überzeugen. Und das liegt nicht allein an der kombinierten Reichweite von über 1000 Kilometern – davon rund 100 Kilometer rein batterieelektrisch und mit einem lediglich 51 Liter fassenden Kraftstofftank.



Changan? Auch wenn die Marke hierzulande noch kaum bekannt ist, ist es der erste chinesische Hersteller, der im vergangenen Dezember die Zahl von über 30 Millionen gebauten Autos erreichte. Auf dem Heimatmarkt liegt man an Position 5. Es handelt sich um eines der ältesten Industrieunternehmen des Landes überhaupt. Mit dem Jeep Changjiang Typ 46 stieg Changan 1958 in den Fahrzeugbau ein und stellte den ersten 4x4-Geländewagen Chinas vor. Die Massenproduktion begann 1984 mit einem Minivan, der ab 1991 auch in den Export ging. Hierzulande machte Changan erstmals vor drei Jahren auf der IAA Mobility in München auf sich aufmerksam: Dort wurde die fünf Meter lange Elektrolimousine Avatr 12 mit bis zu 425 kW (578 PS) gezeigt. Dabei ist der Automobilkonzern schon viel länger in Europa, allerdings eher unbemerkt: 2003 entstand in Turin das europäische Designcenter, sieben Jahre später wurde das Entwicklungszentrum in England angesiedelt, und 2017 entstand das Global Design Center in München. Dort ist inzwischen auch die Europazentrale samt Presse- und Marketingabteilung beheimatet, die beide von Deutschen geleitet werden.



Auch wenn das Europageschäft von Deutschland aus gesteuert wird, feiert Changan erste Markterfolge vorerst in anderen Ländern wie Italien, Spanien oder Großbritannien, wo das Händlernetz mit jeweils einigen Dutzend Vertriebspartnern schneller gewachsen ist als in Deutschland mit seinen aktuell acht Standorten. Doch Europachef Ethan Yin betont immer wieder, dass man einen Schnellschuss vermeiden wolle. Der Aufbau eines qualitativ guten und verlässlichen Händler- und Servicenetzes habe Vorrang vor Quantität. Man dürfe Kunden nicht enttäuschen, sagt Yin und fügt hinzu: „No spares, no sales.“ So gibt es für die 17 europäischen Changan-Märkte mit ihren zusammen etwa 320 Händlern schon jetzt vier zentrale Ersatzteillager.



Am jüngsten Modell selbst sollte der Markterfolg jedenfalls nicht scheitern, der als PHEV exklusiv für Europa entworfen wurde. Der 4,60 Meter lange Deepal S05 wurde von Klaus Zyciora, dem ehemaligen Chefdesigner des Volkswagen-Konzerns, in Form gebracht. Er verzichtet auf Extravaganzen und konzentriert sich lieber auf fließende Linien mit Innenwölbungen sowie kleine Details. Dazu gehört neben dem flügelförmig betonten Bereich des Tagfahrlichts beispielsweise auch ein kleiner Leuchtring in der linken C-Säule, der den Fahrer willkommen heißt oder das externe Aufladen der Batterie anzeigt. Apropos willkommen: Der Beifahrersitz verfügt in der höheren der beiden Ausstattungen ebenfalls über eine automatische Easy-Entry-Funktion.



Das Ambiente schmeichelt Auge und Händen auf Anhieb, harter Kunststoff lässt sich im Interieur auf den ersten (und auch den zweiten) Blick nicht finden. Hauptbedieneinheit ist der 15,4 Zoll große Touchscreen, der sich automatisch beim Losfahren 15 Grad zum Fahrer hin dreht (und das auch zur anderen Seite hin kann). Klassische Cockpitinstrumente gibt es nicht. In der oberen Leiste des zentralen Bildschirms findet sich eine Leiste mit den wichtigsten Fahrinformationen wie Geschwindigkeit, Restreichweite und Ladezustand des Akkus. Das muss in der Basisausstattung Pro reichen. Beim S05 Max kommt ein Head-up-Display mit gestochen scharfer Darstellung und AR-Navigation dazu. Am Lenkrad finden sich lediglich noch vier Tasten und zwei kugelförmige Drehsteller.



Der Antrieb mit vier Fahrmodi steht dem Qualitätsanspruch in nichts nach. Die Übergänge zwischen Elektromodus und Verbrennerantrieb sind so sanft, dass sie fast nicht zu spüren sind. Gleiches gilt für den Wechsel der Getriebestufen. Alles läuft ganz leise und sanft ab. Zu hören ist letztendlich nur die bei niedrigeren Geschwindigkeiten und beim Rückwärtsfahren erklingende Melodie, die Passanten freundlich auf das Auto aufmerksam macht. Gasbefehle werden rasch umgesetzt und pressen Fahrer und Mitfahrer beim Anfahren gerne auch schon einmal ein wenig in die ebenso bequemen wie festen Halt bietenden Sitze aus veganem Leder. Die Lenkung hingegen ist eher von der sanfteren Sorte, arbeitet aber präzise. Das Fahrwerk ist äußerst geschmeidig und tadellos.



Das Hybridsystem setzt sich aus einem lediglich 86 PS (63 kW) leistenden 1,5-Liter-Vierzylinder und einem 172 kW (234 PS) starken E-Motor zusammen. Changan nennt eine Systemleistung von 258 PS (190 kW), einen kombinierten Hybridnormverbrauch von 2,03 Litern je 100 Kilometer und 5,4 Litern bei reinem Verbrennerbetrieb. Die 18,4 kWh große Lithium-Eisenphosphat-Batterie kann mit bis zu 55 Kilowatt nachgeladen werden und ermöglicht auch Vehicle-to-Load. Binnen einer Viertelstunde ist sie im Idealfall von 30 auf 80 Prozent geladen. Changan verweist zudem auf eigene Testfahrten. So legte das Auto ohne Stopp 1180 Kilometer von Lissabon nach Barcelona zurück und kam dabei auf einen Durchschnissverbrauch von 4,8 Litern.



Keine Frage, Antrieb, Komfort und Materialanmut des Deepal S05 überzeugen auf Anhieb. Erster Schritt, um Kunden zu gewinnen, ist ein bis Ende August befristeter Einführungsrabatt von 6500 Euro. Das senkt den Preis für den S05 PHEV Pro auf 29.490 Euro (ohne eventuelle staatliche Förderung). Der Max ist 3000 Euro teurer und bietet Schnellentschlossenen die Wahl eines kostenlosen Wechsels von 18- auf 20-Zoll-Räder. Ab September ist die höhere Ausstattungsvariante dann ab 38.990 Euro bestellbar, der Pro für 35.990 Euro. Das sind jeweils 3000 Euro weniger als für das reine Elektromodell.



Die drei Deepal-Modelle S05 EV und PHEV sowie S07 sind erst der Anfang. Schon im Herbst will Changan einen Plug-in-Hybrid-Kleinwagen seiner Marke Nevo vorstellen. (aum)