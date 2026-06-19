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Next Generation Mobility

Hyundai unterstützt den Mädchenfußball

aum – 19. Juni 2026

Hyundai engagiert sich künftig als Mobilitätspartner des Programms „GRLS WNTD SOCCER“, das sich der Förderung des Mädchenfußballs verschrieben hat. Ziel der Partnerschaft ist es, fußballbegeisterten Mädchen einen einfachen Zugang zum Sport zu ermöglichen. Im Rahmen eines Actiontages mit 150 Teilnehmerinnen im Sportpark Frankfurt wurde ein mit dem Motto „GRLS can do anything!“ gestalteter Hyundai Staria an die Initiative übergeben. Er wird unter anderem für Fahrten zu Veranstaltungen oder als mobiler Treffpunkt direkt am Sportplatz eingesetzt. Die Schlüssel nahm Louise Hansen entgegen. Sie ist Initiatorin der Aktion sowie ehemalige Profifußballerin, darunter siebenfache Deutsche Meisterin, dreifache DFB-Pokalsiegerin, UEFA-Women’s-Cup-Siegerin und Botschafterin von Eintracht Frankfurt. (aum)

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Hyundai Hundai unterstützt das Programms „GRLS WNTD SOCCER“ zur Förderung des Mädchenfußballs mit einem Staria (im Bild Freestylerin Maja Becker).

Hyundai Hundai unterstützt das Programms „GRLS WNTD SOCCER“ zur Förderung des Mädchenfußballs mit einem Staria (im Bild Freestylerin Maja Becker).

Photo: David Vasicek via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai Hundai unterstützt das Programms „GRLS WNTD SOCCER“ zur Förderung des Mädchenfußballs mit einem Staria (im Bild Freestylerin Maja Becker).

Hyundai Hundai unterstützt das Programms „GRLS WNTD SOCCER“ zur Förderung des Mädchenfußballs mit einem Staria (im Bild Freestylerin Maja Becker).

Photo: David Vasicek via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai unterstützt das Programms „GRLS WNTD SOCCER“ zur Förderung des Mädchenfußballs mit einem Staria (von links): Annette Feyh von Hyundai Deutschland mit den GWS-Botschafterinnen Renate Lingor, Sandra Smisek und Silvia Neid sowie GWS-Geschäftsführerin Louise Hansen und GWS-Botschaterin Desirée Smisek.

Hyundai unterstützt das Programms „GRLS WNTD SOCCER“ zur Förderung des Mädchenfußballs mit einem Staria (von links): Annette Feyh von Hyundai Deutschland mit den GWS-Botschafterinnen Renate Lingor, Sandra Smisek und Silvia Neid sowie GWS-Geschäftsführerin Louise Hansen und GWS-Botschaterin Desirée Smisek.

Photo: David Vasicek via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 19. Juni 2026

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