Hyundai unterstützt den Mädchenfußball

Hyundai engagiert sich künftig als Mobilitätspartner des Programms „GRLS WNTD SOCCER“, das sich der Förderung des Mädchenfußballs verschrieben hat. Ziel der Partnerschaft ist es, fußballbegeisterten Mädchen einen einfachen Zugang zum Sport zu ermöglichen. Im Rahmen eines Actiontages mit 150 Teilnehmerinnen im Sportpark Frankfurt wurde ein mit dem Motto „GRLS can do anything!“ gestalteter Hyundai Staria an die Initiative übergeben. Er wird unter anderem für Fahrten zu Veranstaltungen oder als mobiler Treffpunkt direkt am Sportplatz eingesetzt. Die Schlüssel nahm Louise Hansen entgegen. Sie ist Initiatorin der Aktion sowie ehemalige Profifußballerin, darunter siebenfache Deutsche Meisterin, dreifache DFB-Pokalsiegerin, UEFA-Women’s-Cup-Siegerin und Botschafterin von Eintracht Frankfurt. (aum)