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Volkswagen zahlt 5,20 Euro Dividende

aum – 19. Juni 2026

Die Aktionäre der Volkswagen AG haben gestern auf der ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mehrheitlich zugestimmt. Für das Geschäftsjahr 2025 wurde eine Dividende von 5,20 Euro je Stammaktie und 5,26 Euro je Vorzugsaktie beschlossen. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von über 30 Prozent. Gemessen am Jahresschlusskurs beträgt die Dividendenrendite 5,1 Prozent für die Volkswagen Vorzugsaktie. (aum)

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Photo: Auto-Medienportal.Net/Volkswagen

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