Die zweite Neue Klasse

Im Herbst bringt BMW als zweites Modell der Neuen Klasse den i3 50 x-Drive zu Preisen ab 65.900 Euro. Er ist vorab als „First Edition“ für 75.430 Euro bestellbar. BMW verspricht eine Reichweite zwischen knapp 760 und bis zu rund 900 Kilometern. Binnen zehn Minuten soll an einer Schnellladesäule Strom für bis zu 423 Kilometer wieder im Akku landen. Der i3 50 x-Drive an jeder Achse einen Elektromotor, die auf eine Gesamtleistung von 345 kW (469 PS) und ein maximales Drehmoment von 645 Newtonmetern kommen. Damit beschleunigt der BMW in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. (aum)







