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Next Generation Mobility

Nissan steuert den Leaf bei

aum – 18. Juni 2026

Nissan leitet ein Forschungsprojekt der britischen Regierung, dass die Art und Weise, wie Elektrofahrzeuge geladen, betrieben und genutzt werden, optimieren soll. Unter dem Namen „Project SUITE“ (Smart Use of Integrated Technology for EVs) bündelt der Automobilhersteller dabei gemeinsam mit zehn Partnern aus Industrie und Wissenschaft modernste Technologien in einem Leaf. Im Fokus stehen Lösungen, die den Energieverbrauch optimieren, Ladekosten senken und die Integration erneuerbarer Energien verbessern sollen. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt. (aum)

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Nissan leitet das Forschungsprojekt „SUITE“ der britischen Regierung zu Elektroautos und steuert dazu einen Leaf bei.

Nissan leitet das Forschungsprojekt „SUITE“ der britischen Regierung zu Elektroautos und steuert dazu einen Leaf bei.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Nissan leitet das Forschungsprojekt „SUITE“ der britischen Regierung zu Elektroautos und steuert dazu einen Leaf bei.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 17. Juni 2026

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