AvD-Histo-Tour: Nennungen sind noch möglich

Die traditionsreiche AvD-Histo-Tour führt auch in diesem Jahr über rund 1000 Kilometer über kurvenreiche Landstraßen im Drei-Länder-Eck Deutschland, Belgien und die Niederlande. Zu den Höhepunkten der diesjährigen Ausgabe (5.-7.8.) zählen Fahrten auf dem Nürburgring mit seiner weltberühmten Nordschleife sowie der modernen Grand-Prix-Strecke und dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien. Außerdem führt die Route über abgesperrte Strecken, Adventure-Gelände und Fahrsicherheitszentren.

Im Mittelpunkt der Oldtimer-Rallye des Automobilclubs von Deutschland stehen mehrere Sollzeit- und Gleichmäßigkeitswertungen, bei denen Präzision, Konzentration und das perfekte Zusammenspiel der Fahrer mit dem Fahrzeug gefragt sind. Bewertet werden der geschickte Umgang mit dem Automobil, das Auffinden der Strecke anhand des Roadbooks sowie eine möglichst gleichmäßige Fahrweise.



Die AvD-Histo-Tour ist Teil der Deutschen Classic Serie 2026. Regelmäßig mit dabei ist auch Ex-Rennfahrer und Formel-1-Experte Christian Danner. Im vergangenen Jahr lenkte er das AvD-Charity-Car.



Nennungen zur AvD-Histo-Tour 2026 sind noch bis zum 5. Juli möglich. (aum)

