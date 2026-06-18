Kia PV5 auch als Sechs- und Siebensitzer

Nach dem Fünf- bietet Kia den PV5 Passenger nun auch als Sechs- und als Siebensitzer an. Gedacht sind die beiden Versionen speziell für die gewerbliche Personenbeförderung sowie für größere Familien. Zur Wahl stehen zwei Batteriegrößen für voraussichtlich bis zu rund 400 Kilometer Reichweite. Der Sechssitzer bietet neben dem 350 Liter fassenden Gepäckraum hinter der dritten Reihe zusätzlich 315 Liter Stauraum vorn neben dem Fahrer. Beim Siebensitzer wächst das Gepäckraumvolumen von 318 Litern bei umgeklappter Lehne der dritten Reihe auf bis zu 785 Liter.

Begleitet wird die Modellerweiterung von einigen Neuerungen für die gesamte Baureihe. Unter anderem ist die Fahrerarmlehne nun in der Höhe verstellbar, und der Smart Key bekommt die „Walk Away Lock“-Funktion, die den PV5 automatisch verriegelt, wenn sich der Fahrer von ihm entfernt. Optional ist außerdem in Kürze ein 22-kW-On-Board-Charger bestellbar. Produktionsstart für den Modelljahrgang 2027 wird im kommenden Monat sein. Der Siebensitzer wird zu Preisen ab 40.190 Euro angeboten, der Sechssitzer beginnt bei 41.540 Euro und der mittleren Ausstattungsstufe.



Der renommierte Umrüster Intax baut schon seit längerem den PV5 Passenger zum Taxi

um. Zu seinem 30. Jubiläum bietet das Unternehmen jetzt in Kooperation mit Kia Deutsch-

land eine limitierte Sonderaktion für die Taxi-Umrüstung von 30 Fahrzeugen an, die für alle

drei Varianten des PV5 Passenger gilt und die bis zum 30. September 2026 läuft. Anstelle der Standard-Folierung kommt bei der Aktion eine hochwertige farbige Lackschutz-Folierung in

Hellelfenbein zum Einsatz (Preisvorteil: 750 Euro netto), und bei der Bestellung eines

„Premium-Pakets Taxi“ wird zusätzlich ein Nachlass von 250 Euro (netto) gewährt. (aum)



