Bis zu sechs Cent Unterschied

Wenn es um die Kraftstoffpreise in den einzelnen Bundesländern geht, ist zum wiederholten Mal das Saarland am günstigsten. In Sachsen hingegen müssen Kraftfahrer für einen Liter Super E10 im Schnitt sechs Cent mehr bezahlen, in Hessen, dem teuersten Bundesland bei Diesel, kostet ein Liter 5,7 Cent mehr als im Saarland.

Für einen Liter Super E10 müssen an Tankstellen in Sachsen derzeit im Mittel 1,842 Euro bezahlt werden, Brandenburg als zweitteuerstes Bundesland ist mit 1,839 Euro je Liter nur unwesentlich günstiger. Das Saarland liegt mit 1,782 Euro klar an der Spitze, gefolgt von einer Gruppe aus mehreren Bundesländern mit einem durchschnittlichen Literpreis von 1,801 Euro.



In Hessen als teuerstem Bundesland für Dieselfahrer kostet ein Liter Diesel im Schnitt 1,758 Euro. Sachsen ist Vorletzter im Ranking – dort zahlen Autofahrer für einen Liter Diesel 1,757 Euro. Das Saarland ist mit 1,701 Euro auch bei Diesel am günstigsten. Auf Platz zwei rangiert Mecklenburg-Vorpommern mit einem Durchschnittspreis von 1,712 Euro.



Die Preise an den Zapfsäulen sind zuletzt sehr deutlich gesunken. In allen Bundesländern liegt Diesel in der Momentaufnahme mittlerweile wieder unter der Marke von 1,80 Euro, im Saarland ist sogar schon ein Preis von unter 1,70 Euro in Sichtweite. Der ADAC erinnert aber auch daran, dass zum Ende des Monats der si genannte Tankrabatt ausläuft – dann klettern die Kraftstoffpreise wieder um die aufgrund des Iran-Konflikts abgesenkte Energiesteuer von rund 17 Cent je Liter.



Der ADAC empfiehlt, vor dem Tanken die Kraftstoffpreise zunächst zu vergleichen und konsequent dort zu tanken, wo es am günstigsten ist. Seit Einführung des Österreich-Modells ist nicht mehr der Abend der günstigste Zeitraum zum Tanken, sondern kurz vor 12 Uhr mittags. Die neue Tankregelung, die seit dem 1. April gilt, schreibt vor, dass nur noch einmal am Tag – um 12 Uhr am Mittag – die Kraftstoffpreise angehoben werden dürfen und danach 24 Stunden lang nur noch gleichbleiben oder gesenkt werden dürfen.



Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 18. Juni 2026 (11 Uhr) dar. (aum)



