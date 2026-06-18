Stellantis richtet seine Lieferwagen neu ein

Stellantis bringt in seinen Lieferwagen-Baureihen der kleinen Van-Klasse neue Einstiegsmodelle, die sich gezielt an der tatsächlichen Kundennutzung orientieren. Die Analyse von Stellantis ergab, dass 40 Prozent der Gewerbekunden kein Interesse an einer dreisitzigen Konfiguration haben und Berufskraftfahrer etwa 80 Prozent ihrer Arbeitszeit allein unterwegs sind. Diese Erkenntnisse gaben den Ausschlag zur Umgestaltung des Innenraums.

So bekommen die Smart Compact Vans (SCV) des Konzerns einen neu konzipierten, flexibel nutzbaren Beifahrersitz zum Umklappen. Er erweitert das Ladevolumen um einen halben Kubikmeter oder dient mit dem Zubehör Modutable als Tisch für Büroarbeiten oder die Mittagspause. Stellantis preist dabei den Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo und Peugeot Partner als neue Basisvarianten First (Citroën), Easypro (Fiat), Start (Opel) und Active (Peuegot) ein.



Die Einstiegsmodelle haben eine neue große, markante Frontstoßstange für besseren Fahrzeugschutz sowie einen komplett überarbeiteten Innenraum mit geänderten Türverkleidungen und Armaturenbrett, um die Raumnutzung zu verbessern und die Ergonomie zu optimieren. Neben dem Flexiseat gibt es eine leicht abnehmbare Mittelkonsole mit Getränkehalter und geschlossenem Staufach, zwei geschlossene Staufächer und ein Getränkehalter am Armaturenbrett und eine Schublade unter dem Fahrersitz. Auf Wunsch gibt es auch weiterhin einen dritten Sitz, der ein geschlossenes Staufach bietet und mit dem Beifahrersitz und Klapptisch kombiniert oder als Durchlademöglichkeit für lange Gegenstände genutzt werden kann.



Voraussichtlicher Bestellbeginn von First und Co. ist September, die Markteinführung ist für November vorgesehen. Im nächsten Jahr soll noch ein neuer Mildhybrid das Antriebsprogramm ergänzen. (aum)