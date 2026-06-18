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Next Generation Mobility

Schwarzes Adrenalin

aum – 18. Juni 2026

Cupra legt vom Tavascan die „Black Edition“ auf. Zu der Karosseriefarbe Midnight Black gesellen sich schwarze Kühlergrilleinsätze im Frontstoßfänger, schwarze Außenspiegel und dunkle Verkleidungen im unteren Karosseriebereich sowie mattschwarze 21-Zoll-Leichtmetallfelgen. Auch den Innenraum prägen dunkle Materialien, schwarze Oberflächen und Fusion-Metal-Akzente entlang der Armaturenbrettkante sowie der Türverkleidungen. Dazu kommen „Black Soul“-Schalensitze mit Dinamica-Bezug.

Der Cupra Tavascan Black Edition ist exklusiv in Verbindung mit dem „Adrenaline Pack“ erhältlich. Dazu gehören unter anderem elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory- und Heizfunktion, Ambientebeleuchtung, ein Premiumsoundsystem, die adaptive Fahrwerksregelung und das Panorama-Glasdach. (aum)

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Cupra Tavascan „Black Edition“.

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Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 17. Juni 2026

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