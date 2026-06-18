Gute Nacht im VW ID Buzz

Volkswagen bringt für den ID Buzz ein Gute-Nacht-Paket. Mit ihm wird der vollelektrische Bulli zum kleinen Camper für spontane Ausflüge und Wochenendtrips oder den Festivalbesuch. Zum Ausstattungsumfang gehören unter anderem ein Bettgestell, eine Klappmatratze (2,0 m x 1,2 m), ein Verdunklungsset für die Scheiben sowie praktisches Zubehör wie ein Tisch und zwei Stühle sowie Lüftungsgitter für die Seitenscheiben im Fahrerhaus. VW spricht von einem „Tinycamper“ für zwei „Gelegenheitscamper“.

Die Fahrzeugsoftware bietet dazu einen speziellen „Übernachten“-Modus. Er ermöglicht eine dauerhafte Klimatisierung des Innenraums über einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden. Zudem werden störende Licht- und Komfortfunktionen reduziert, um eine ruhige Schlafumgebung zu schaffen und Energie zu sparen.



Darüber hinaus profitieren Nutzer von der Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), die den ID. Buzz zur mobilen Energiequelle macht. Über entsprechende Adapter kann eine 230-Volt-Stromversorgung mit bis zu 2000 Watt Dauerleistung genutzt werden. Damit lassen sich beim Camping verschiedenste elektrische Geräte betreiben – von der Kühlbox bis zur Kaffeemaschine sowie ein Ladegerät für E-Bikes.



Das Gute-Nacht-Paket ist ab 2600 Euro für den ID Buzz in den Pkw-Varianten in beiden Radständen und allen Sitzkonfigurationen erhältlich. (aum)

