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aum – 18. Juni 2026

Renault nutzt zur Kundenkommunikation im Netz künftig KI: Der neue Chatbot „askrnlt“ soll besonders natürliche und reibungslose Gespräche führen können, bei der Suche nach dem passenden Modell helfen und den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern. Nach der französischen Markenwebseite Ende vergangenen Jahres ist der KI-Agent jetzt auch auf der deutschen Kundenseite Renault.de im Einsatz.

Askrnlt wurde intern bei Renault konzipiert und entwickelt. Der Chatbot basiert auf der Gemini-2.5-Flash-Technologie von Google und wird kontinuierlich optimiert und weiterentwickelt. Er kann sowohl auf dem Computer als auch auf mobilen Geräten wie Smartphone und Tablet genutzt werden. (aum)

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Renault setzt auf seiner Kundenwebseite den Chatbot „askrnlt“ ein.

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Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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Renault setzt auf seiner Kundenwebseite den Chatbot „askrnlt“ ein.

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