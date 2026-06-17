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Next Generation Mobility

Porsche Taycan mit virtuellem Getriebe und Manthey-Kit

aum – 17. Juni 2026

Zum neuen Modelljahr intensiviert Porsche das Fahrerlebnis aller Taycan-Modelle: Das neue E-Shift-System mit virtuellen Gangwechseln und der emotionalere Electric Sport Sound sorgen für eine intensive Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug. Für das Topmodell Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket steht ein Manthey-Kit mit tiefgreifenden Modifikationen bereit, auf Wunsch erstmals auch direkt ab Werk. Eine neue Infotainment-Generation mit modernem Bedienkonzept, erweiterter Smartphone-Integration und Sprachsteuerung mit künstlicher Intelligenz ergänzt das Update.

Mit der Option E-Shift erweitert Porsche das emotionale Fahrerlebnis aller Taycan-Modelle. Virtuelle Gangwechsel mit spürbaren Schaltrucken, ein neu interpretierter Porsche Electric Sport Sound und ein virtueller Drehzahlmesser garantieren ein multisensorisches Fahrgefühl. Über Paddles am GT-Sportlenkrad kann zwischen acht virtuellen Gängen gewechselt werden.

Porsche bietet seit Längerem für zahlreiche GT-Modelle Manthey-Kits für die Rundstrecke an. Nun wird das Angebot erstmals auch auf einen Elektro-Sportwagen ausgeweitet. Das neue Manthey Kit mit umfangreichen Aerodynamik-, Fahrwerks- und Antriebsoptimierungen steigert die Performance des Porsche Taycan Turbo GT mit Weissach Paket nochmals deutlich. Auf der Nordschleife des Nürburgrings erzielte Lars Kern damit unlängst eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse von 6:55,533 Minuten. Das Manthey Kit ist entweder als Nachrüst-Satz oder auch direkt ab Werk erhältlich.

Für die heckgetriebenen Modelle stehen nun besonders rollwiderstandsarme Sommerreifen zur Verfügung. In Kombination mit der Performance-Batterie Plus ermöglichen sie erstmals bis zu 700 Kilometer WLTP-Reichweite. Damit wird der Taycan langstreckentauglicher.

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Porsche Taycan mit E-Shift.

Porsche Taycan mit E-Shift.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

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Porsche Taycan GTS mit E-Shift.

Porsche Taycan GTS mit E-Shift.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

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Porsche Taycan GTS mit E-Shift.

Porsche Taycan GTS mit E-Shift.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

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Porsche Taycan GT mit Manthey-Kit.

Porsche Taycan GT mit Manthey-Kit.

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Porsche Taycan GT mit Manthey-Kit.

Porsche Taycan GT mit Manthey-Kit.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

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Porsche Taycan mit E-Shift-Paddles.

Porsche Taycan mit E-Shift-Paddles.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

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Entwicklungsfahrer Lars Kern hat mit dem Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit auf dem Nürburgring eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse gesetzt.

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Autonews vom 17. Juni 2026

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