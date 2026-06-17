Stellantis, Wayve und Uber wollen Robotaxis beschleunigen

Stellantis, Wayve und Uber werden in Zukunft gemeinsam Entwicklung und Einsatz von fahrerlosen Robotertaxis der Stufe 4 e voranzutreiben. In der Partnerschaft sollen die L4-Ready-Plattformen von Stellantis, Wayves KI-Fahrtechnologie und die globalen Aktivitäten von Uber zusammengeführt werden. Ziel ist sind vollständig autonome Fahrzeuge. Dabei baut die Zusammenarbeit auch auf den bestehenden strategischen Beziehungen der Unternehmen auf, darunter die L2++-Vereinbarung von Stellantis und Wayve und die Partnerschaft von Wayve und Uber, die in diesem Jahr autonome Fahrten in London, Tokio und zehn weiteren Städten anbieten will.

Die Initiative zielt darauf ab, die drei Stärken zu kombinieren, die für die Kommerzialisierung des autonomen Fahrens erforderlich sind: Fahrzeuge, Technologie und Plattform:



Fahrzeuge & Integration: Stellantis wird Fahrzeuge auf Basis fortschrittlicher L4-Ready Plattformen in großem Maßstab entwickeln und fertigen, die über eine integrierte Sensorik verfügen und die mit den betrieblichen Anforderungen, der Sicherheit und Redundanz ausgestattet sind, die für den fahrerlosen Betrieb mit hoher Auslastung erforderlich sind.



KI-Technologie: Wayve wird die KI-Fahrsoftware bereitstellen, die es den Fahrzeugen ermöglicht, komplexe reale Umgebungen vollständig autonom zu erfassen und sich darin zurechtzufinden. Die Technologie basiert auf Wayves End-to-End-KI-Fahransatz und ist so konzipiert, dass sie sich – ohne eine stadtbezogene Kartierung oder Neuprogrammierung – an verschiedene Regionen und Fahrbedingungen anpassen kann.



Mobilitätsplattform: Uber wird diese autonomen Fahrzeuge in seinem globalen Mobilitätsnetzwerk einsetzen, um Fahrgäste über die Uber App mit autonomen Fahrten zu verbinden und den Betrieb auf verschiedenen Märkten auszuweiten



Die Unternehmen planen, gemeinsam an der Fahrzeugintegration, an Tests, der Validierung und der Einführung zu arbeiten. Das Memorandum of Understanding beschreibt den Rahmen für zukünftige Vereinbarungen über Technologieentwicklung, Lizenzierung, Produktion und Fahrzeugbeschaffung. Jedes Unternehmen behält dabei die Flexibilität, zusätzliche Kooperationen im Bereich des autonomen Fahrens zu verfolgen. (aum)

