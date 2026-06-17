Marc Offenbacher wird in Afrika antreten

Marc Offenbacher aus München wird einer der 14 Abenteurer sein, die sich bei den European Qualifiers in Les Comes, Spanien , einen Platz im Weltfinale der Defender Trophy gesichert. Der 35-jährige Marc Offenbacher ist Wirtschaftsingenieur, ambitionierter Extremsportler und Segler mit großer Leidenschaft fürs Mittelmeer. Er wird nun beim Defender Trophy Weltfinale 2026 im Oktober in Afrika antreten. Der genaue Austragungsort soll im August 2026 bekanntgegeben werden. Das Finale wird in Afrika zusammen mit dem Naturschutzpartner Tusk ausgerichtet. (aum)











