Chris Froome wird Markenbotschafter

Skoda Auto hat Chris Froome, einen der weltweit erfolgreichsten Straßenradfahrer, zum internationalen Radsport-Markenbotschafter ernannt. Der renommierte Radrennfahrer wird an einer Reihe von Skoda-Radsportaktivitäten teilnehmen, darunter auch an Veranstaltungen rund um die bevorstehende Tour de France. Seinen ersten Auftritt in seiner neuen Rolle wird er am 23. Juni bei der Weltpremiere des brandneuen Elektroautos Škoda Peaq haben.

Chris Froome ist eine der führenden Persönlichkeiten im Elite-Straßenradsport. Im Jahr 2018 war er der erste Radfahrer seit über 30 Jahren, der innerhalb von zwölf Monaten alle drei der prestigeträchtigsten Grand Tours der Welt gewann: die Tour de France, La Vuelta und den Giro d’Italia. Er ist einer von nur sechs Fahrern in der Geschichte, die die Tour de France mindestens viermal gewonnen haben, und stand dort bei zwei weiteren Gelegenheiten auf dem Podium. Seine Karriereerfolge inspirieren Radsportfans weltweit. Auf seinen Social-Media-Kanälen hat er fast drei Millionen Follower.



Die Partnerschaft zwischen Škoda und Chris Froome unterstreicht das langjährige Engagement von Škoda für den Radsport als eine der Hauptsäulen seiner Sponsoringaktivitäten. Der tschechische Automobilhersteller engagiert sich seit mehr als 20 Jahren auf höchstem professionellen Niveau in diesem Sport. (aum)

