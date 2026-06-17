Road-Trip mit dem Camper-Van durch Benelux

1960 war der Bündnis-Vertrag der drei Länder Belgien, Niederlande und Luxemburg ein Abkommen, dessen Inhalte weit über die Vereinbarungen bei der Gründung der Europäischen Union hinausgingen. Benelux war Vorbild und Beispiel für eine nationenübergreifende Zusammenarbeit. Aber was macht die Region heute aus? Nur Reminiszenzen, Käse, Tulpen, Fisch und Fritten? Wir wollten das genauer untersuchen bei einem Road-Trip mit unserem Campervan entlang der Mosel, durch Luxemburg, die Ardennen, nach Brügge und an den Ärmelkanal. (aum)