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Next Generation Mobility

Erster Großauftrag des THW für MAN-Transporter auf Bundesebene

aum – 17. Juni 2026

MAN Truck & Bus Deutschland hat einen umfangreichen Auftrag des Technischen Hilfswerks (THW) erhalten. Insgesamt werden 490 Fahrzeuge auf Basis des MAN TGE für den Einsatz im Zivil- und Katastrophenschutz geliefert, wobei 350 dem Typ Führungskraftwagen sowie 140 dem Typ Mannschaftstransportwagen entsprechen. Mit diesem Auftrag liefert MAN erstmals TGE-Fahrzeuge für die Bundesbehörde. Die Fahrzeuge werden künftig deutschlandweit im Einsatz sein.

Die Mannschaftstransportwagen wurden im Januar 2025 beauftragt, die Prototypen im Dezember 2025 geliefert. Nach der Erprobung ist der Serienstart ab August 2026 vorgesehen. Der Auftrag über die 350 Führungskraftwagen folgte im März 2026, mit Prototypen ab Dezember 2026 und geplanter Serienauslieferung ab Juli 2027. Bei der Umsetzung des Projekts arbeitet MAN Truck & Bus Deutschland mit dem Aufbauhersteller Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH (WAS) zusammen, der als Generalunternehmer für die Integration der Sonderaufbauten verantwortlich ist. (aum)

Weiterführende Links: MAN-Presseseite

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MAN TGE fürs THW.

MAN TGE fürs THW.

Photo: MAN via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 17. Juni 2026

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