Die längste Tour führte über mehr als 35.000 Kilometer

Ducati-Fahrer aus 38 Ländern haben mit Fotos, Videos und Berichten über ihre Erlebnisse am Wettbewerb „Multistrada V4 Voyagers 2026“ teilgenommen. Eine interne Jury von Ducati wählte in verschiedenen Reisekategorien sechs Gewinner aus, die für die Vielfältigkeit der Multistrada stehen.

Der Kolumbianer Alejandro Restrepo gewann die Kategorie „Abenteuerlichste Reise“ für die Offroad-Tour durch sein Heimatland – von der Savanne bis in den Amazonas-Regenwald, über Flüsse, Schotterpisten und durch Sumpfgebiete.



Claudio Muzzi aus Italien siegte in der Wertung „Gruppenreise“ mit einer eindrucksvollen Tour auf der Multistrada V4 S zum Nordkap. Die Fahrt führte über 12.000 Kilometer durch elf Länder. Hurrikans, Regen und zahlreiche unvorhergesehene Ereignisse machten die Tour zu einer echten Herausforderung für Muzzi und die weiteren Fahrer.



Die Auszeichnung für die beste „Ducati Official Club Reise“ ging an Justas Staikūnas vom D.O.C. Lithuania. Nach dem Start in Tanger führte die Route in die Wüste von Merzouga. Die Teilnehmer kämpften sich über zerstörte Straßen, durch eisige Temperaturen und mehr als einen Meter Schnee. In einigen Abschnitten mussten die Motorräder auch von Hand durch das Gelände bewegt werden, bevor die Gruppe schließlich die Sand- und Lehmpisten der Wüste erreichte.



Die „Längste Reise in Kilometern"legten John Edisson Palacio Lopez und seine Frau aus Kolumbien zurück. Mit ihrer Multistrada V4 Rally fuhren sie mehr als 35.000 Kilometer durch acht südamerikanische Länder bis nach Ushuaia. Kälte, starker Wind und Tagesetappen von bis 1000 Kilometer prägten ihre Fahrt. Zu den unvergesslichsten Momenten gehörten eine Begegnung mit einem Andenkondor und die Ankunft am sprichwörtlichen Ende der Welt.



Die Auszeichnung „Beste Solo-Reise“ erhielt Jiangwei Shi aus China. Seine Tour führte durch Tibet, Xinjiang und Zentralasien. Ausgehend vom tibetischen Hochplateau entlang der Nationalstraße 219 durchquerte er die gesamte Region Xinjiang bis zur Grenze von Khorgos und setzte seine Reise entlang der historischen Seidenstraße durch Kasachstan und Usbekistan fort. Schneeberge, Wüsten, Gletscher und extreme Wetterbedingungen wechselten sich dabei ab.



Eine weitere Kategorie würdigte die Reisegeschichte, die die Werte Leidenschaft, Gemeinschaft und Entdeckung am besten verkörperte. Hier gewann der Franzose Joel Mossand, der eine besondere Reise zum 18. Geburtstag seiner Tochter Sarah unternahm. Von Clermont-Ferrand aus reiste er nach Tunis, wo ihr gemeinsames Abenteuer begann. Die Route führte durch Städte, Wüstenlandschaften und bis an den Rand der Sahara. Zu den eindrucksvollsten Erlebnissen des Vater-Tochter-Abenteuers gehörte eine Übernachtung in den Berberhöhlen von Chenini.



Alle Gewinner bekommen eine exklusive, personalisierte Trophäe sowie ein Set mit Accessoires von Ducati. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Unternehmens erhalten die Sieger zudem einen Biker Pass für alle drei Tage der World Ducati Week 2026 sowie ein Ticket für die Borgo Panigale Experience. Die ausgewählten Beiträge werden in einem eigenen Bereich auf der Ducati Website sowie über die offiziellen Social-Media-Kanäle veröffentlicht und sollen Motorradreisende auf der ganzen Welt inspirieren. (aum)