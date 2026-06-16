BMW reduziert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Der Vorstand der BMW AG hat heute die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 nach unten korrigiert. Bei den Auslieferungen im Segment Automobile wird gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang erwartet. Bisher war auf Vorjahresniveau geplant worden. Beim Konzernergebnis vor Steuern ist nun von einem deutlichen Rückgang die Rede, was auch mit einem Einmaleffekt aus der Intensivierung und Beschleunigung von Struktur- und Effizienzmaßnahmen im zweiten Halbjahr erklärt wird.

Der Vorstand führt zur Begründung der negativen Entwicklung an, der Abschwung im chinesischen Automobilmarkt habe sich im zweiten Quartal weiter beschleunigt, besonders bei nicht elektrifizierten Fahrzeugen. Die China Passenger Car Association hat ihre Marktprognose für das Gesamtjahr mehrfach nach unten korrigiert, zuletzt am Montag dieser Woche. Dies führt zu intensiverem Wettbewerb in China und in Ländern der Region Asien-Pazifik. Positive Volumenentwicklungen bei BMW in Europa und USA können die Absatzentwicklung in China und Asien-Pazifik nicht kompensieren.



Seien Produktstrategie will das Unternehmen unverändert und mit mit hoher Geschwindigkeit umsetzen. Bis 2027 sollen mehr als 40 neue und überarbeitete Modelle vorgestellt werden. (aum

