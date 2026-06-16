Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Emmanuel Beaune übernimmt Marketing bei Toyota Deutschland

aum – 16. Juni 2026

Emmanuel Beaune wird Direktor Marketing bei der Toyota Deutschland GmbH. Der erfahrene Automobil-Manager folgt auf Cathrin Koch, die als General Managerin Marketing Communication and Digital Experience die Bereiche Kommunikation, Media, Digital sowie Events ausbauen wird. Emmanuel Beaune übernimmt die Funktion zum 1. Juli 2026 und berichtet an Mario Köhler, CEO und Präsident von Toyota Deutschland.

Beaune, gebürtiger Franzose, war zuletzt als Head of Corporate Sales & Light Commercial Vehicles für das Gewerbekunden- und Nutzfahrzeuggeschäft bei Toyota Motor Europe verantwortlich. Mit Stationen in Brüssel, Tokio und Paris hat sich Emmanuel Beaune in über 20 Jahren innerhalb der Toyota Gruppe eine umfassende Expertise in den Bereichen Produktmanagement, Supply- und Demand-Planung sowie Vertrieb und Marketing aufgebaut. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Emmanuel Beaune.

Emmanuel Beaune.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Produktion des Axialflussmotors bei Mercedes-Benz in Berlin-Marienfelde.
Der V8 unter den E-Maschinen: Mercedes startet Produktion des Axialflussmotors
Der "BMW-Vierzylinder" als Projektionsfläche für eine Lichtinstallation.
BMW reduziert Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Continental Eco Contact 7.
Topwerte bei Effizienz und Geräuschentwicklung
Elektroauto an Ladesäule.
Chinas Hersteller stützen ihr Inlandsgeschäft mit hohen Exportpreisen
Toyota.
Am Anfang steht der temperaturgeführte Transport
Skoda Octavia WRC (1999).
125 Jahre Motorsport bei Skoda (15): Der Octavia WRC legte den Grundstein

Audio

Seat Ateca - Einige sind noch zu haben

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren