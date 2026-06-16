Emmanuel Beaune übernimmt Marketing bei Toyota Deutschland

Emmanuel Beaune wird Direktor Marketing bei der Toyota Deutschland GmbH. Der erfahrene Automobil-Manager folgt auf Cathrin Koch, die als General Managerin Marketing Communication and Digital Experience die Bereiche Kommunikation, Media, Digital sowie Events ausbauen wird. Emmanuel Beaune übernimmt die Funktion zum 1. Juli 2026 und berichtet an Mario Köhler, CEO und Präsident von Toyota Deutschland.

Beaune, gebürtiger Franzose, war zuletzt als Head of Corporate Sales & Light Commercial Vehicles für das Gewerbekunden- und Nutzfahrzeuggeschäft bei Toyota Motor Europe verantwortlich. Mit Stationen in Brüssel, Tokio und Paris hat sich Emmanuel Beaune in über 20 Jahren innerhalb der Toyota Gruppe eine umfassende Expertise in den Bereichen Produktmanagement, Supply- und Demand-Planung sowie Vertrieb und Marketing aufgebaut. (aum)

