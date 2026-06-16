Chinas Hersteller stützen ihr Inlandsgeschäft mit hohen Exportpreisen

Heute legte BloomberNEF den „Electric Vehicle Outlook 2026“ vor. BloombergNEF (BNEF) ist die Forschungs- und Analyseeinheit der führenden US-Wirtschaftsagentur Bloomberg. BNEF forscht zu den Märkten für Energie, Rohstoffe, Klima und die wirtschaftliche Transformation hin zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft. Erstellt werden Datenanalysen, Marktprognosen und Berichte für Unternehmen, Investoren, Regierungen und Finanzinstitutionen. Der Ausblick 2026 für Elektrofahrzeuge in der Zusammenfassung:

Der Iran-Konflikt: Gewinner und Verlierer bei Batterien und Rohstoffen



Da die Verbreitung von Elektrofahrzeugen weltweit zunimmt, ist die Branche zunehmend den allgemeinen Entwicklungen im Automobilsektor und der gesamtwirtschaftlichen Lage ausgesetzt. Geopolitische Spannungen – darunter Handelsmaßnahmen und Unterbrechungen wichtiger Versorgungswege wie der Straße von Hormus – wirken sich auf Rohstoffpreise, Lieferketten und Kraftstoffmärkte aus.



Zwar stiegen die Verkaufszahlen für neue Elektro-Pkw im März und April 2026 in vielen Märkten sprunghaft an, doch ist es noch zu früh, um einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Absatzwachstum und den Preisanstiegen an den Tankstellen herzustellen. Ein größeres Interesse an Elektrofahrzeugen führt angesichts der hohen Preise für Neuwagen nicht zwangsläufig sofort zu neuen Verkäufen und dürfte sich eher auf den Gebrauchtwagenmarkt auswirken.





Störungen der Lieferketten durch den Iran-Krieg treffen die Metallindustrie. So ist die Region beispielsweise ein wichtiger Exporteur von Schwefel, dem Rohstoff für die Herstellung von Schwefelsäure, die bei der Gewinnung von Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt verwendet wird. Trotz dieser Störungen ist es unwahrscheinlich, dass Batteriemetalle kurzfristig nennenswerte Auswirkungen zu spüren bekommen



Chinesische EV-Hersteller finden im Ausland Käufer zu höheren Preisen



Chinesische Autohersteller werden oft so dargestellt, als würden sie die Märkte in Übersee mit billigen Elektrofahrzeugen überschwemmen. Auch das Vereinigte Königreich zeigt ein anderes Bild: BYD gewinnt Marktanteile, während es einige vergleichbare Modelle zu weitaus höheren Preisen als in China verkauft – manchmal sogar zum mehr als doppeltem Preis. Das deutet darauf hin, dass die Märkte in Übersee nicht nur Absatzmärkte für kostengünstige Exporte sind, sondern für chinesische EV-Hersteller eine Möglichkeit darstellen, Käufer zu westlichen Marktpreisen zu finden, da die Margen auf dem überfüllten chinesischen Binnenmarkt unter Druck geraten.



Aufstrebende EV-Märkte



In einigen aufstrebenden EV-Märkten übersteigt die Verbreitung von Elektrofahrzeugen mittlerweile die der USA, wobei Vietnam, Singapur und Thailand schneller elektrifizieren als der globale Durchschnitt. In den beiden letztgenannten Märkten haben preisgünstige und technologisch fortschrittliche EV-Modelle chinesischer Marken die Verbreitung vorangetrieben



Der Wunsch, sich von Ölimporten unabhängig zu machen und eine größere Energieunabhängigkeit zu erlangen, hat die Elektrifizierung des Verkehrs in den Mittelpunkt der Industriepolitik vieler dieser Märkte gerückt.

Ein hoher Elektrifizierungsgrad kann auch mit begrenzter Abhängigkeit von chinesischen Autoherstellern erreicht werden



Während China im Jahr 2025 63 Prozent des weltweiten Absatzes von Elektro-Pkw ausmachte, entfielen 68 Prozent aller weltweit verkauften Elektroautos auf chinesische Autohersteller. In Brasilien machten in diesem Jahr in China ansässige Autohersteller 96 Prozent aller verkauften Elektrofahrzeuge aus. Ähnlich verhielt es sich in Thailand, wo chinesische Marken 88 Prozent aller in diesem Jahr verkauften Elektrofahrzeuge ausmachten.



Doch obwohl chinesische Autohersteller eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der EV-Akzeptanz in vielen aufstrebenden EV-Märkten spielen, ist es möglich, ähnliche – oder höhere – EV-Marktdurchdringungsraten auch ohne sie zu erreichen. In Vietnam beispielsweise verdoppelte sich der EV-Absatz im Jahr 2025 fast auf 179.000, doch nur 2 Prozent dieser Verkäufe stammten von chinesischen Autoherstellern. Stattdessen entfielen die restlichen 98 Prozent auf den einheimischen Autohersteller VinFast.



Ähnlich verhält es sich in der Türkei: Markentreue und eine Steuerstruktur, die die heimische Produktion begünstigt, haben dazu beigetragen, dass der einheimische Hersteller Togg im Jahr 2025 nach BYD zur zweitgrößten EV-Marke des Marktes wurde.



EVs sind in der Anschaffung immer noch teurer, werden aber günstiger



In den großen europäischen Märkten Deutschland, Italien und Großbritannien waren batterieelektrische Fahrzeuge in der Anschaffung im Durchschnitt immer noch 17 Prozent teurer als konkurrierende Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Dennoch sank der durchschnittliche Preisaufschlag von BEVs gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor gegenüber den im Jahr 2024 beobachteten durchschnittlichen 34 Prozent.



Gleichzeitig lag der Kaufpreis eines BEV in den USA im Durchschnitt 24 Prozent höher als der eines Verbrennungsfahrzeugs – der höchste Wert aller analysierten Märkte. Dennoch war der in den USA im Jahr 2025 beobachtete BEV-Preisaufschlag in allen Segmenten außer bei elektrischen SUVs niedriger als im Jahr 2024.



Boom bei stationären Speichern lockt Automobilhersteller



Ein sprunghafter Anstieg der Nachfrage nach stationären Speichersystemen verändert die Batterieindustrie und zieht große Automobilhersteller an. Für den Zeitraum 2025 bis 2035 hat BNEF seine Prognose für die Nachfrage nach stationären Speicherbatterien im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent angehoben, was die geringeren Erwartungen für die Nachfrage im Verkehrssektor mehr als ausgleicht. Dies veranlasst Automobilhersteller wie General Motors, Ford und Volkswagen, in diesen Sektor zu expandieren und ihre Batteriefertigungskapazitäten umzuwidmen, da sie die Speicherung als Chance sehen, die Anlagenauslastung zu verbessern und über Elektrofahrzeuge hinaus zu diversifizieren.



Der lange Abschied vom Öl im Straßenverkehrssektor



Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen im Straßenverkehrssektor wird sich auf die Entwicklung des weltweiten Ölverbrauchs auswirken. BNEF erwartet, dass die Gesamtnachfrage nach Kraftstoffen für den Straßenverkehr im Jahr 2029 ihren Höchststand erreichen wird. Nach diesem Höchststand sinkt das Niveau jedoch nicht rapide, sondern verbleibt mehrere Jahre lang auf einem anhaltenden Plateau. Dies liegt daran, dass das anhaltende Wachstum bei Mobilität und Güterverkehr zunehmend, wenn auch schrittweise, durch Verbesserungen der Fahrzeugeffizienz und die steigende Verbreitung alternativer Antriebe ausgeglichen wird.



Am deutlichsten ist der vermiedene Kraftstoffverbrauch im Straßenverkehrssektor, wo bereits einige der kommerziell am besten skalierbaren technologischen Alternativen zu konventionellen fossilen Brennstoffen existieren. Im Rahmen des ETS werden durch die kombinierten Auswirkungen der Flottenelektrifizierung und der Verbesserungen der Kraftstoffeffizienz bis 2040 25,8 Mio. Barrel (rund 3 Milliarden Liter) Kraftstoffnachfrage pro Tag im Straßenverkehr vermieden – viermal so viel wie die Ölverdrängung in den Sektoren Luftfahrt, Schifffahrt und Petrochemie zusammen. (aum/BNEF)







