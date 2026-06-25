Ratgeber Einzelabnahme: Kleine Änderung – große Wirkung

Breite Felgen, tiefergelegtes Fahrwerk, ein Auspuff wie ein Ofenrohr: Wer an Einzelabnahme denkt, hat meist Spektakuläres aus der Tuningszene vor Augen. Darin liegt allerdings ein Missverständnis, denn die technische Überprüfung baulicher Veränderungen am Fahrzeug ist längst kein exklusives Thema für Menschen mit Benzin im Blut und Spoiler am Autoheck. Häufig wird die Einzelabnahme bereits Pflicht, obwohl eine Änderung zunächst völlig harmlos erscheint. Schon andere Räder, ein Zubehörteil oder eine fest montierte Halterung können ausreichen.

„In der Praxis geht es oft um deutlich alltäglichere Veränderungen“, weiß Benjamin Wertz, der Leiter Technischer Dienst der Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger, kurz KÜS. Sein Team begleitet technische Prüfungen, Gutachten und Genehmigungsverfahren, vom einzelnen Fahrzeugteil bis zum kompletten Fahrzeugtyp. Schnell steht dabei die Frage im Raum, ob das Fahrzeug überhaupt noch legal unterwegs ist. Maßstab dafür ist § 19 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Je nach Art und Auswirkung des Umbaus erlischt sogar die Betriebserlaubnis. Entscheidend ist dabei nicht, ob ein Teil spektakulär aussieht, sondern ob es sicherheits- oder zulassungsrelevante Folgen hat.



Mehr als Spoiler und Felgen



Aus einem vermeintlich kleinen Umbau kann schnell ein Fall für die Fachleute werden. Deren erster Blick geht dabei meist in die Unterlagen. Für viele Zubehörteile existieren offizielle Genehmigungen oder technische Belege. Die zeigen, ob ein Bauteil am Fahrzeug verwendet werden darf – und ob anschließend noch eine zusätzliche Prüfung erforderlich ist.



Lange Zeit war die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) das ausschlaggebende Dokument für Fahrzeugteile. Im Juni 2024 wurde sie von der nationalen Teiletypgenehmigung (TTG) abgelöst. Daneben existieren EG- und ECE-Genehmigungen für international geregelte Bauteile. Fehlen passende Unterlagen oder ist ein Umbau durch bestehende Nachweise nicht mehr abgedeckt, führt kein Weg an der Einzelabnahme vorbei. Dort wird individuell beurteilt, ob das Fahrzeug weiterhin sicher ist und den geltenden Vorschriften entspricht



Wie schnell das relevant werden kann, zeigt das Beispiel Räder und Reifen. Dass extrem breite Felgen eine Abnahme benötigen, ist vielen bekannt. Doch in vielen Fällen entscheiden andere Details wie Traglast, Einpresstiefe, Freigängigkeit und Reifengröße. Selbst die Radschrauben sind keineswegs Nebensache. Kugelbund, Kegelbund oder Flachbund sehen für den Laien zum Verwechseln ähnlich aus. Tatsächlich entscheidet ihre Form darüber, ob ein Rad korrekt sitzt.



Ähnlich verhält es sich mit scheinbar harmlosen Zubehörteilen. Eine neue Spiegelkappe wirkt zunächst unkritisch. Wird dadurch jedoch der Blinker, die Sensorik oder die Außenkontur beeinflusst, ist eine entsprechende Bescheinigung erforderlich. Im Innenraum gilt dasselbe Prinzip: Wird ein nervig klappernder Smartphone-Halter fest am Armaturenbrett verschraubt, kann sich die rechtliche Bewertung bereits ändern. Ein Zusatzmonitor wiederum wird problematisch, wenn er im Kopfaufschlagbereich sitzt oder sicherheitsrelevante Systeme beeinträchtigt.



„Bei der Einzelabnahme geht es nicht darum, Kreativität auszubremsen. Sie soll verhindern, dass aus Bastellust ein Sicherheitsrisiko wird. Autos dürfen individuell sein, aber sie müssen sicher bleiben. Für die Menschen im Fahrzeug und für alle anderen auf der Straße“, betont Marcel Schmitt, stellvertretender Leiter der KÜS Technik GmbH.



Sicherheit beginnt beim Nachweis



Zu den weniger bekannten Seiten der Einzelabnahme gehört der Selbstausbau von Fahrzeugen. Eine lose Matratze im Heck für die Übernachtung beim Musikfestival gilt zunächst als Ladung. Sie muss sicher verstaut sein, macht aus einem Auto aber noch kein Wohnmobil. Anders sieht es aus, wenn Schränke, Liegeflächen, Stauraum oder Kochmöglichkeiten fest eingebaut werden.



Wird etwas dauerhaft mit dem Fahrzeug verbunden, dann wird aus einer praktischen Lösung eine bauliche Veränderung. Damit kann sich auch die Zweckbestimmung ändern: Aus dem Alltagsauto wird plötzlich ein kleiner Camper.



Bei nachträglich umgebauten Wohnmobilen ist eine Einzelabnahme daher vorgeschrieben. Wer ohne Genehmigung umbaut, riskiert allerdings mehr als nur Ärger bei der nächsten Kontrolle oder Hauptuntersuchung. „Auch die Versicherung kann im Schadenfall Fragen stellen. Besonders bei Kaskoschäden kann es werden, wenn ein nicht genehmigter Umbau eine Rolle spielt.



Gerade im Onlinehandel verschwimmt die Grenze zwischen hochwertigem Zubehör und problematischem Billigteil zunehmend. Seriöse Anbieter liefern die nötigen Nachweise mit. Andere bleiben vage. Hier ist Vorsicht geboten: Schöne Bilder, große Versprechen und kleine Preise ersetzen kein Prüfzeichen. Ob Zubehörteil, Selbstausbau oder Wohnmobilnachrüstung: Wer früh klären lässt, ob eine Einzelabnahme nötig ist, erspart sich späteren Ärger. So bleibt Individualität nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern auch eine sichere Sache. (aum)





