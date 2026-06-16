Ein Dinosaurier kommt auch nach Europa

Der Ford F-150 Raptor kommt nach Europa. Hedin US Motor, der in Schweden ansässige offizielle Importeur des Ford F-150 in Europa kündigte heute an, dass der Raptor R des Modelljahres 2027 für Kunden in Europa verfügbar sein werde. Als Spitzenmodell der Baureihe folgt der F-150 Raptor R mit auf den kürzlich erfolgten Marktstart des F-150 XLT und ergänzt das in Europa erhältlich Programm der Pickup-Baureihe. Die Raptor R-Modelle werden in Europa nur in einer begrenzten Stückzahl zur Verfügung stehen.
Der handgefertigte Motor des Raptor R wird auch im Ford Mustang GTD, Fords Performance-Flaggschiff, eingesetzt. Seine Daten: kompressorgeladener 5,2-Liter-V8-Motor mit 730 PS und 867 Newtonmeter Drehmoment, Allradantrieb, 37-Zoll-All-Terrain-Reifen. Sein Preis: ab 159.000 €. Er kann sofort bei autorisierten F-150 Händlern vorbestellt werden. Die ersten Exemplare in Europa werden im ersten Quartal 2027 erwartet. (aum)
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