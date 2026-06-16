Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Ein Dinosaurier kommt auch nach Europa

aum – 16. Juni 2026

Der Ford F-150 Raptor kommt nach Europa. Hedin US Motor, der in Schweden ansässige offizielle Importeur des Ford F-150 in Europa kündigte heute an, dass der Raptor R des Modelljahres 2027 für Kunden in Europa verfügbar sein werde. Als Spitzenmodell der Baureihe folgt der F-150 Raptor R mit auf den kürzlich erfolgten Marktstart des F-150 XLT und ergänzt das in Europa erhältlich Programm der Pickup-Baureihe. Die Raptor R-Modelle werden in Europa nur in einer begrenzten Stückzahl zur Verfügung stehen.

Der handgefertigte Motor des Raptor R wird auch im Ford Mustang GTD, Fords Performance-Flaggschiff, eingesetzt. Seine Daten: kompressorgeladener 5,2-Liter-V8-Motor mit 730 PS und 867 Newtonmeter Drehmoment, Allradantrieb, 37-Zoll-All-Terrain-Reifen. Sein Preis: ab 159.000 €. Er kann sofort bei autorisierten F-150 Händlern vorbestellt werden. Die ersten Exemplare in Europa werden im ersten Quartal 2027 erwartet. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Ford F-150 Raptor R.

Ford F-150 Raptor R.

Photo: Ford via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ford F-150 Raptor R.

Ford F-150 Raptor R.

Photo: Ford via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ford F-150 Raptor R.

Ford F-150 Raptor R.

Photo: Ford via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ford F-150 Raptor R.

Ford F-150 Raptor R.

Photo: Ford via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Produktion des Axialflussmotors bei Mercedes-Benz in Berlin-Marienfelde.
Der V8 unter den E-Maschinen: Mercedes startet Produktion des Axialflussmotors
Der "BMW-Vierzylinder" als Projektionsfläche für eine Lichtinstallation.
BMW reduziert Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Continental Eco Contact 7.
Topwerte bei Effizienz und Geräuschentwicklung
Elektroauto an Ladesäule.
Chinas Hersteller stützen ihr Inlandsgeschäft mit hohen Exportpreisen
Toyota.
Am Anfang steht der temperaturgeführte Transport
Emmanuel Beaune.
Emmanuel Beaune übernimmt Marketing bei Toyota Deutschland

Audio

Seat Ateca - Einige sind noch zu haben

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren