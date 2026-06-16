Alpine A390 GTS: Leidenschaft mit Fastback

Leichtigkeit und Leistungsfähigkeit – Der fünftürige Sport Fastback Alpine A390 verbindet die DNA der französischen Sportwagenmarke und das aufregende Fahrerlebnis der A110 mit Vielseitigkeit und einem größeren Raumangebot. Nach dem Debüt der A390 GT im Jahr 2025 folgt mit der A390 GTS nun die Hochleistungsversion der elektrischen Baureihe.

Die von Alpine entwickelte Kombination aus drei Elektromotoren (einer vorne und zwei hinten, montiert auf einem speziell angefertigten Aluminium-Hilfsrahmen) verleiht der A390 GTS eine Leistung von 470 PS und ein Drehmoment von 824 Newtonmeter. Einen weiteren Vorteil für das GTS-Fahrerlebnis leisten der Allradantrieb und das Alpine Active Torque Vectoring (AATV): Die aktive Drehmomentverteilung wurde optimiert, um die 824 Nm der A390 GTS bewältigen zu können und Agilität, Sicherheit und Ansprechverhalten zu verbessern.



Die umfassend überarbeitete Plattform, 365-mm-Bremsscheiben mit Sechs-Kolben-Bremssätteln und hydraulische Anschlagpuffer komplettieren die hochmoderne technische Ausstattung. Mit ihrer 89-kWh-Batterie mit hoher Dichte und leistungsorientierter Chemie liefert die A390 GTS Leistung, ohne an Kraft zu verlieren – beispielsweise beim Befahren von Bergpässen. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft die GTS in 3,9 Sek und damit 0,9 Sek. schneller als die A390 GT. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht 220 km/h.



Die A390 ist das zweite vollelektrische Modell von Alpine, nach der A290 und vor der zukünftigen A110. Die A390 soll neue private Käufer und gewerbliche Kunden ansprechen und so den Kundenstamm der Marke erweitern. Die Alpine A390 definiert den Geist der A110 in einem fünfsitzigen Sport Fastback neu“, sagt Philippe Krief, CEO von Alpine. „Sie verbindet Sportlichkeit und Performance mit Technologie und Raffinesse für ein einzigartiges Fahrerlebnis im Alltag und bei sportlichen Fahrten.“



Mit ihrem Fastback-Design verbindet die A390 ikonische sportliche Linien mit einem Innenraum für bis zu fünf Passagiere. Die für eine Alpine beispiellosen Abmessungen sind großzügig und bleiben dennoch kompakt: 4615 mm Länge x 1885 mm Breite x 1532 mm Höhe.



Der Innenraum der A390 zelebriert die Sportlichkeit, schenkt aber auch dem Komfort und der wahrnehmbaren Qualität Aufmerksamkeit: mit der hochwertigen Verarbeitung an Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türverkleidungen sowie einer stimmungsvollen Beleuchtung. Das Cockpit ist fahrerorientiert: Die hochauflösenden 12,3-Zoll- und 12-Zoll-Displays sind der Fahrerin oder dem Fahrer zugewandt. Die hohe Mittelkonsole ist vom Design der A110 inspiriert und beherbergt die charakteristische Alpine RND-Getriebesteuerung, die durch zwei individuell anpassbare Elemente hervorgehoben wird. Die A390 GTS bietet als Serienausstattung blau-graue Alpine-Sportschalensitze von Sabelt aus Nappaleder. Die Sitze sind elektrisch verstellbar, beheizbar und verfügen über eine Massagefunktion. (aum)

