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Next Generation Mobility

Am Anfang steht der temperaturgeführte Transport

aum – 16. Juni 2026

Toyota Deutschland baut im Rahmen des europaweiten „TME Certified Converters Programm“ mit der Winter Fahrzeugtechnik GmbH in Eichenzell (Hessen) sein Netzwerk an zertifizierten Aufbauherstellern aus. Der Fokus der ersten Zertifizierungen in Deutschland liegt auf Anwendungen im temperaturgeführten Transport. Auf Basis der Toyota Proace Familie sollen die zertifizierten Partner Lösungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche in durchgängig gleicher Qualität anbieten, zunächst Kühlfahrzeuge, später auch Kipper, Pritschenfahrzeuge und Kofferaufbauten.

Der Zertifizierungsprozess umfasst mehrere Stufen: Nach einer Vorauswahl potenzieller Partner folgt eine detaillierte Analyse von Organisation, Prozessen und Qualitätsstandards. Ergänzend wird ein Vor-Ort-Audit durchgeführt, bei dem sowohl betriebliche Abläufe als auch die Produktionsumsetzung geprüft werden. Identifizierte Optimierungspotenziale werden in enger Abstimmung umgesetzt. Die Zertifizierung ist auf drei Jahre ausgelegt. (aum)

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Photo: Auto-Medienportal.Net/Toyota

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