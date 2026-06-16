Can-Am Großglockner Challenge mit Rekordbeteiligung

Die „Can-Am Großglockner Challenge 2026“ verzeichnete mit 421 Teilnehmern aus 26 Nationen einen neuen Rekord. Zum 13. Mal brachte die Veranstaltung Fahrer der Can-Am Modelle Spyder, Ryker und Canyon zum größten europäischen Fan-Treffen der Marke zusammen.

Der Auftakt mit BBQ und Briefing fand in Altmünster am Traunsee. Neben einem Scenic Ride durch das Salzkammergut stand auch ein Besuch bei BRP-Rotax in Gunskirchen auf dem Programm. Bei einer Werksführung erhielten die Can-Am-Fahrer Einblicke in die Entwicklung und Produktion der Antriebssysteme.



Höhepunkt des Treffens war am Folgetag die gemeinsamen Ausfahrt der Dreiräder über die Großglockner-Hochalpenstraße bis zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auf 2504 Metern Höhe. Auf rund 48 Kilometern und 36 Kehren bot die Strecke eindrucksvolle Panoramablicke und Fahrspaß entlang einer der bekanntesten Hochalpenstraßen Europas. (aum)





