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Next Generation Mobility

Can-Am Großglockner Challenge mit Rekordbeteiligung

aum – 16. Juni 2026

Die „Can-Am Großglockner Challenge 2026“ verzeichnete mit 421 Teilnehmern aus 26 Nationen einen neuen Rekord. Zum 13. Mal brachte die Veranstaltung Fahrer der Can-Am Modelle Spyder, Ryker und Canyon zum größten europäischen Fan-Treffen der Marke zusammen.

Der Auftakt mit BBQ und Briefing fand in Altmünster am Traunsee. Neben einem Scenic Ride durch das Salzkammergut stand auch ein Besuch bei BRP-Rotax in Gunskirchen auf dem Programm. Bei einer Werksführung erhielten die Can-Am-Fahrer Einblicke in die Entwicklung und Produktion der Antriebssysteme.

Höhepunkt des Treffens war am Folgetag die gemeinsamen Ausfahrt der Dreiräder über die Großglockner-Hochalpenstraße bis zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auf 2504 Metern Höhe. Auf rund 48 Kilometern und 36 Kehren bot die Strecke eindrucksvolle Panoramablicke und Fahrspaß entlang einer der bekanntesten Hochalpenstraßen Europas. (aum)


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Can-Am Großglockner Challenge 2026.

Can-Am Großglockner Challenge 2026.

Photo: BRP via Autoren-Union Mobilität

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Can-Am Großglockner Challenge 2026.

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Can-Am Großglockner Challenge 2026.

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Zur Can-Am Großglockner Challenge 2026 gehörte auch ein Werksbesuch in der Motornporduktion von BRP-Rotax in Gunskirchen (Österreich).

Zur Can-Am Großglockner Challenge 2026 gehörte auch ein Werksbesuch in der Motornporduktion von BRP-Rotax in Gunskirchen (Österreich).

Photo: BRP via Autoren-Union Mobilität

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