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Next Generation Mobility

Topwerte bei Effizienz und Geräuschentwicklung

aum – 16. Juni 2026

Renaults batterieelektrischer Twingo rollt mit den Erstausrüstungsreifen Continental Eco Contact 7 in der Dimension 18 Zoll vom Band. In dieser Dimension erreicht der Reifen beim EU-Reifenlabel Topwerte in den Kategorien Energieeffizienz und Abrollgeräusch. Damit erfüllt er zwei zentrale Anforderungen, die Hersteller heute an Reifen für Elektrofahrzeuge stellen: geringer Rollwiderstand für mehr Reichweite und ein leises Abrollverhalten für mehr Komfort im Innenraum.

Für die hohe Energieeffizienz kommen spezielle Materialien in der Reifenkarkasse, der Innenschicht und der Seitenwand zum Einsatz. Sie reduzieren die Reibung im Reifeninneren und senken so den Rollwiderstand. Zusätzlich trägt das aerodynamisch optimierte Design der Reifenwand zu einer verbesserten Effizienz bei. Das neu entwickelte Silent-Pattern-Reifenprofil verringert die Abrollgeräusche. Das Design ist auf die Geräuschfrequenzen abgestimmt, wie sie bei den niedrigen Geschwindigkeiten im Stadtverkehr entstehen. (aum)

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Continental Eco Contact 7.

Continental Eco Contact 7.

Photo: Continental via Autoren-Union Mobilität

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