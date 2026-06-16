Mitsubishi Outlander im Sonderangebot

Mitsubishi bietet Privatkäufern den Outlander ab sofort mit einem Aktionsrabatt von 10.000 Euro an. Der Preis für die Basisversion des Plug-in-Hybrid-SUV sinkt damit auf 39.990 Euro (zuzüglich Überführungskosten). Zusätzlich können berechtigte Käufer die staatliche E-Auto-Förderung für Plug-in-Hybride beantragen und den Kaufpreis so auf bis zu 35.490 Euro reduzieren. Das Angebot gibt bis 30. September dieses Jahres.
Alternativ können Privatkunden den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid Diamant 4WD bereits ab 189 Euro monatlich ohne Sonderzahlung leasen. Das Angebot basiert auf einer Laufzeit von 24 Monaten und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern. (aum)
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