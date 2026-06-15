Das Programm für die Jubiläums-WDW steht

Das Programm der World Ducati Week 2026 (3.–5. Juli) steht fest. Auf der Veranstaltung an der Rennstrecke in Misano wird in diesem Jahr groß gefeiert: Die Unternehmensgeschichte begann vor 100 Jahren. „Live the Legend – Celebrate 100 Years Together“ lautet das diesjährige Motto des weltweit größten Treffens der Ducati-Fans. Selbst aus China und Indien machen sich Motorradfahrer auf den Weg nach Italien.

Rennsport gehört zur DNA von Ducati und spielt auch bei der WDW stets eine wichtige Rolle. Drei Tage lang haben die Besucher die Möglichkeit, die Fahrer hautnah zu erleben, die den Hersteller aus Borgo Panigale in der MotoGP, der Superbike-Weltmeisterschaft und den nationalen Meisterschaften rund um den Globus vertreten. Sie treten am Sonntag auch beim Race of Champions an und stehen für Autogrammstunden zur Verfügung. Die Lap of Honour bringt bereits am Freitag und Samstag Fahrer mit insgesamt 48 Weltmeistertiteln zu einer gemeinsamen Ehrenrunde zusammen.



Die WDW 26 ist außerdem Austragungsort eines Rennwochenendes des V4 Elite Cup, der sich an ambitionierte Hobbyfahrer mit einer Panigale V4 richtet, sowie des Nachwuchsförderprogramms V2 Future Champ Academy.



Weitere Programmhöhepunkte sind die traditionelle Motorradparade, die offizielle Geburtstagsparty und die Weltpremiere einer neuen Ducati. Probefahrten sowie Gespräche mit Ingenieuren, Designern und anderen Ducati-Experten stehen ebenso auf dem Programm wie die Präsentation der streng limitierten Sondereditionen „Centenario“ und „Tricolore“ der Superleggera V4. Darüber hinaus haben Besucher die Möglichkeit, eine Ducati Multistrada V4 S mithilfe von Augmented Reality im Maßstab 1:1 zu konfigurieren und den Lamborghini Urus auf der Straße zu testen.



In der Heritage Village dreht sich alles um die historischen Modelle der Marke. Dort findet auch ein Wettbewerb zur Wahl der schönsten Ducati statt. Teilnahmeberechtigt sind straßenzugelassene Maschinen bis Baujahr 2000. Das Heritage-Areal beherbergt zudem die Ausstellung „The Hundred Episodes of the Centenary“, die Besucher durch 100 bedeutende Momente der Markengeschichte führt.



Natürlich gehören auch ein Custom Contest, Stuntshows und Musik zur World Ducati Week. Bei der Ducati First Experience können Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren unter Anleitung zertifizierter Trainer des italienischen Motorradverbands erste Erfahrungen auf Elektromotorrädern, Mini-Trial-Bikes und E-Bikes sammeln. Dank der Präsenz der italienischen Luftwaffe können Besucher im Cockpit der Flugzeuge der „Frecce Tricolori“ Platz nehmen und an zwei Virtual-Reality-Stationen ein Flugerlebnis genießen.

Auch die Lizenzpartner von Ducati nutzen die Veranstaltung, um ihre neuesten Kollektionen sowie spezielle Jubiläumseditionen zum 100-jährigen Bestehen des Herstellers zu präsentieren.



Orientierung im umfangreichen Programm bietet die WDW-App, die auf Ducati.com verfügbar ist. Sie hält unter anderem eine interaktive Karte mit allen Aktivitäten und wichtigen Orten sowie aktuelle Informationen in Echtzeit bereit. (aum)