Wenn das Auto plötzlich weg ist

Moderne Fahrzeuge werden zwar immer sicherer, gleichzeitig entwickeln auch Kriminelle ihre Methoden ständig weiter. Insbesondere bei Fahrzeugen mit schlüssellosen Zugangssystemen nutzen Täter zunehmend technische Hilfsmittel, um Funksignale abzufangen oder zu verlängern und so unbemerkt Zugriff auf das Fahrzeug zu erhalten.

Eine neue Untersuchung des Versicherungs-Journals zeigt, dass professionelle Täter gezielt Regionen mit hoher Fahrzeugdichte ins Visier nehmen. Besonders betroffen sind Ballungsräume und Großstädte. Meistens haben es die die Diebe dabei auf hochwertige Fahrzeuge abgesehen.



Die Statistik weist für das vergangene Jahr insgesamt 27.632 Kraftfahrzeugdienstähle aus. Das sind rund 76 pro Tag. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) empfiehlt Fahrzeughaltern daher, einfache Schutzmaßnahmen konsequent umzusetzen. Autos oder Motorräder sollten nach Möglichkeit in Garagen oder gut einsehbaren Bereichen geparkt werden. Wertsachen gehören niemals sichtbar ins Fahrzeug. Besitzer von Keyless-Systemen sollten ihre Schlüssel zuhause in speziellen Schutzhüllen oder abschirmenden Behältern aufbewahren. Zusätzliche mechanische Sicherungen, wie Lenkradkrallen und Pedalsperren, oder Ortungssysteme, wie GPS-Tracker und Telematik, können den Aufwand für Täter erheblich erhöhen und im Ernstfall bei der Wiederbeschaffung helfen.



Kommt es dennoch zum Diebstahl, zählt jede Minute. Betroffene sollten umgehend die Polizei verständigen und Anzeige erstatten. Anschließend müssen die Kfz-Versicherung sowie gegebenenfalls die Leasinggesellschaft oder die Finanzierungsbank informiert werden. Wichtig ist außerdem, sämtliche Fahrzeugschlüssel und relevante Unterlagen bereitzuhalten, um die weitere Bearbeitung zu beschleunigen. (aum)

