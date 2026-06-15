Vor allem E-Auto-Besitzer sind für neue Tarife offen

60 Prozent der Hausbesitzer mit Elektroauto, Wärmepumpe oder Solaranlage können sich den Wechsel auf einen dynamischen Tarif oder einen Festpreistarif mit flexiblem Zusatzservice vorstellen: Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Energieversorgers Eon. Jeder dritte befragte Hauseigentümer (33 Prozent) mit E-Auto, Wärmepumpe oder Solaranlage kann sich den Wechsel auf einen Festpreistarif mit flexiblem Zusatzservice vorstellen. Beim dynamischen Tarif ist es jeder vierte (26 Prozent).

Dynamische Tarife und Festpreis-Tarife mit flexiblem Zusatzservice können Elektroauto, Wärmepumpe und Batteriespeicher bevorzugt dann laden, wenn die Energienachfrage in Deutschland gering ist und die Strompreise daher niedrig sind. Dazu müssen sie nur smart gesteuert werden und der Haushalt muss über einen Smart Meter verfügen.



Der Unterschied: Beim dynamischen Tarif kann sich der Strompreis, den Verbraucher pro Kilowattstunde zahlen, jede Viertelstunde ändern. Es gibt hier es keinen festen Preis, denn der Tarif orientiert sich an den schwankenden Börsenstrompreisen der Strombörse. Anders ist das beim Festpreistarif mit flexiblem Zusatzservice: Hier zahlen Kunden wie gewohnt einen festen Preis pro Kilowattstunde und erhalten zusätzlich einen Bonus, der die Stromrechnung senkt. Das Risiko der schwankenden Börsenpreise übernehmen bei diesen Tarifen – wie bei allen Festpreistarifen – die Energieversorger.



Besonders groß ist die Wechselbereitschaft auf die Tarife bei Hauseigentümern mit Elektro-Auto (66 Prozent; davon Festpreistarif mit flexiblem Zusatzservice: 34 Prozent; davon dynamischer Tarif: 32 Prozent).



Auch befragte Haushalte, die noch keine Energielösungen zuhause haben, aber deren Anschaffung planen, wollen mit rund 60 Prozent mehrheitlich auf die modernen Tarife umsteigen. Vorne liegen auch hier die Personen, die die die Anschaffung eines Elektro-Autos (65 Prozent; davon Festpreistarif mit flexiblem Zusatzservice: 42 Prozent; davon dynamischer Tarif: 23 Prozent) planen.



Eine Solaranlage haben 37 Prozent (2025: 34 Prozent) der Befragten, ein E-Auto 22 Prozent (2025: 17 Prozent) und eine Wärmepumpe 25 Prozent (2025: 18 Prozent). Erstmals in eine eigene Photovoltaik-Anlage (PV) investieren wollen 40 Prozent der Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer (2025: 38 Prozent). Beim E-Fahrzeug sind es 20 Prozent (2025: 15 Prozent) und bei der Wärmepumpe 15 Prozent (2025: 12 Prozent). (aum)





