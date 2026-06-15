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Alfa Romeo siegt erneut bei der Mille Miglia

aum – 15. Juni 2026

Ein Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport aus dem Jahr 1931 hat die fünftägige Mille Miglia gewonnen. Das argentinische Team Juan und Margarita Tonconogy knüpfte damit bei der heute als Oldtimer-Rallye ausgetragenen Veranstaltung an die großen Erfolge der Marke beim historischen Vorbild an. Alfa Romeo ist mit elf Siegen Rekordhalter der ursprünglichen Mille Miglia, die zwischen 1928 und 1957 als Straßenrennen in Norditalien ausgetragen wurde. Der Heritage Hub der Stellantis-Gruppe schickte zudem einen Alfa Romeo 1900 Super Sprint aus dem Jahr 1956 auf die nahezu 2000 Kilometer lange Strecke. Am Steuer wechselten sich Mitglieder der italienischen Band Subsonica ab.

Im Rahmen der Mille Miglia feierte außerdem der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sein dynamisches Debüt. Die streng limitierte Sonderserie entstand in Kooperation mit dem italienischen Segelteam Luna Rossa, das am America’s Cup teilnimmt. Darüber hinaus war die gesamte aktuelle Modellpalette von Alfa Romeo im Einsatz: Die Modelle Junior, Tonale, Giulia und Stelvio dienten dem Organisationsteam als Begleitfahrzeuge.

Die Mille Miglia wird heute als Gleichmäßigkeitsrallye für Fahrzeuge ausgetragen, die entweder zwischen 1927 und 1957 am ursprünglichen Straßenrennen teilgenommen haben oder in diesem Zeitraum gebaut wurden. Neben dem Gesamtsieg stellte Alfa Romeo mit 50 Teilnehmerfahrzeugen auch das größte Kontingent im Feld der mehr als 400 gestarteten Automobile. 27 der Alfa-Romeo-Fahrzeuge stammten aus Baujahren vor 1939. (aum)

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Juan und Margarita Tonconogy aus Argentinien gewannen mit ihrem Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport von 1931 die Mille Miglia 2026.

Juan und Margarita Tonconogy aus Argentinien gewannen mit ihrem Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport von 1931 die Mille Miglia 2026.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Alfa Romeo bei der Mille Miglia 2026.

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Alfa Romeo bei der Mille Miglia 2026.

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Alfa Romeo bei der Mille Miglia 2026.

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Alfa Romeo bei der Mille Miglia 2026.

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Alfa Romeo bei der Mille Miglia 2026.

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Alfa Romeo bei der Mille Miglia 2026.

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Alfa Romeo bei der Mille Miglia 2026.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

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