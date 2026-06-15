Daimler Truck setzt auf das Militär

Für Daimler Truck gewinnt das Defence-Geschäft zunehmend an Bedeutung. Mit der neuen Dachmarke „Daimler Truck Defence“ bündelt der Konzern seine weltweiten Aktivitäten im Verteidigungsbereich und investiert einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag in den Bau von Militärfahrzeugen. Neben Mercedes-Benz sollen schrittweise auch andere Marken des Konzerns in das Angebot aufgenommen werden.

Rund 1000 Mitarbeiter sind schon jetzt im Defence-Bereich bei Daimler Truck tätig. Maßgeblicher Standort bleibt das Werk in Wörth, aber auch Molsheim in Frankreich spielt eine große Rolle. Beide Standorte ermöglichen die Integration militärischer Varianten in die bestehenden Produktionslinien. Darüber hinaus bietet der Lkw-Hersteller in den Ländern seiner Kunden auch die lokale Montage von Mercedes-Benz-Lkw mit militärischer Ausstattung an.



Zu den wichtigsten kürzlich erhaltenen Aufträgen zählen unter anderem ein Großauftrag der Bundeswehr für militärische Logistikfahrzeuge im dreistelligen Stückzahlbereich, eine gewonnene Ausschreibung der kanadischen Streitkräfte in Kooperation mit General Dynamics Land Systems über mindestens 1500 Logistik-Lkw sowie ein Rahmenvertrag mit den französischen Streitkräften in Zusammenarbeit mit Arquus über 7000 Lkw auf Basis des robusten und hochgeländegängigen Zetros.



Auf Frankreichs größter Verteidigungsmesse, der Eurosatory 2026, zeigt Daimler Truck in dieser Woche in Paris Fahrzeuge vom Typ Unimog, Zetros und Arocs mit vielseitigen Aufbauten und Ausstattungselementen in Kooperation mit spezialisierten Partnerunternehmen. (aum)



