Der Skoda Peaq hat über 1,5 Millionen Kilometer hinter sich

In einer Woche stellt Skoda seine neue Baureihe Peaq vor – ein bis zu siebensitziges Elektro-SUV mit Normreichweiten von über 600 Kilometern. Prototypen des künftigen Markenflaggschiffs haben im Vorfeld über 1,5 Millionen Kilometer in unterschiedlichsten Klimazonen auf drei Kontinenten zurückgelegt. Neben Europa wurden die Prototypen auch in Afrika und Nordamerika getestet.

Bei Temperaturen unter −30 Grad am Polarkreis umfassten die Tests unter anderem das schnelle Enteisen der Scheiben und eine effiziente Innenraumheizung. Besonderes Augenmerk wurde auch auf das Fahrverhalten auf Schnee und Eis gelegt, mit dem Ziel, optimale Bodenhaftung, Stabilität und einen zuverlässigen Betrieb der Sicherheitssysteme zu gewährleisten.



In trockenen Wüstengebieten wurden die Testfahrzeuge ein Jahr lang intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt, um die Lackqualität und die Haltbarkeit der Kunststoffkomponenten zu beurteilen. Bremsen, Fahrwerk und Kühlsysteme wurden ebenfalls bei hohen Außentemperaturen getestet. Auf Stau- und Schotterstrecken, auf denen der Skoda Peaq Tausende von Kilometern zurücklegte, überprüften die Ingenieure die Abdichtung des Innenraums sowie die Widerstandsfähigkeit der Karosserieteile aus Metall und Kunststoff gegen Steinschlag. (aum)

