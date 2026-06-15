Toyota gewinnt Le Mans

Mit einem Vorsprung von knapp elf Sekunden haben Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries im Toyota TR010 Hybrid gestern die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Es war nach 381 Runden der sechste Triumph der Marke bei dem legendären Langstreckenrennen. Der BMW M Hybrid von Frijns, Rast und van der Linde landete auf Platz zwei vor dem zweiten Toyota mit Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa, der ebenfalls nur rund zehn Sekunden dahinter lag. Für den knappen Rennausgang sorgte nicht zuletzt eine Safety-Car-Phase im letzten Viertel des Rennens, die das Feld wieder näher zusammenbrachte. (aum)