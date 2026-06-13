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Next Generation Mobility

Die 125er treiben den Markt voran

aum – 13. Juni 2026

Mit 20.523 Neuzulassungen lag der Motorradmarkt in Deutschland im Mai 7,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der Branchenverband IVM meldet für das reine Motorradsegment ein Plus von 1,9 Prozent (11.802 Fahrzeuge), während die Kraftroller um 6,8 Prozent auf 1868 Stück zulegten. Die Leichtkraftradklasse lag mit 3258 Anmeldungen 18,3 Prozent über dem Mai 2025 und die 125er-Roller kamen auf 3595 Neuzulassungen und ein Plus von 20,2 Prozent.

Um über 66 Prozent nahmen die Neuanmeldungen von Elektrozweirädern zu. Weit über die Hälfte der 1045 Zulassungen entfiel dabei auf die Klasse der Leichtkraftroller, während im klassischen Motorradsegment nur 26 Fahrzeuge verkauft wurden. Im Mai des vergangenen Jahres waren es doppelt so viele gewesen. Ähnlich war die Entwicklung bei den Maxi Scootern, die auf lediglich sieben Stück kamen. Die Zahl der neuen E-Leichtkrafträder verdoppelte sich hingegen auf 346 Neuzulassungen. (aum)

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Motorradfahrer.

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Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 10. Juni 2026

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