Catawiki feiert mit Mercedes, Ducati und Vespa

Bei Catawiki werden immer wieder auch seltene Fahrzeuge versteigert. Der Online-Marktplatz „für besondere Objekte“ (Eigenbeschreibung) feiert dabei mit drei Auktionen zwei Jubiläen und einen weiteren runden Geburtstag. Unter den virtuellen Hammer kommen ein Mercedes-Benz 300 S Roadster von 1953, drei Ducati-Motorräder und diverse Vespa-Roller.

Vom Mercedes 300 S Roadster wurden lediglich 141 Fahrzeuge gebaut. Sein Schätzwert liegt bei 450.000 Euro. Das Modell war in den 1950er-Jahren ein begehrtes Statussymbol. Unter anderem besaßen Elvis Presley und Clark Gable ein Exemplar.



Ebenso wie die Marke Mercedes-Benz wird auch das Unternehmen Ducati 100 Jahre alt. Angeführt wird die Auktion von zwei Ducati Panigale V4 World Champion Replica mit den Nummern 74 und 129. Insgesamt wurden weltweit nur 263 der Motorräder produziert. Die gelbe Nummer 74 von 2023 wird in ihrer originalen Lieferkiste und mit null Kilometern angeboten. Ihr Schätzwert: 100.000 Euro. Außerdem wird eine Ducati D16 RR Desmosedici aus dem Jahr 2008 versteigert. Es handelt sich um die Nummer 269 von 1500 Stück. Die Maschinen gelten als erste echte straßenzugelassene Moto-GP-Replikas.



Während die Mercedes-Auktion noch bis 21. Juni geht, laufen die Versteigerungen der Ducati- und der Vespa-Modelle vom 19. bis 28. Juni. (aum)



