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Next Generation Mobility

Volkswagen rockt Wacken

aum – 12. Juni 2026

Nach der Premiere im vergangenen Jahr intensiviert Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) die Partnerschaft mit dem Metalfestival Wacken Open Air bei Itzehoe. Sie wird bis mindestens 2028 fortgesetzt. Mit einer Flotte aus Amarok, Multivan und Crafter übernimmt VW zentrale Aufgaben auf dem Gelände des weltweit größten Festivals seiner Art – von Transport und Logistik über technische Unterstützung bis hin zur Versorgung von Crew und Infrastruktur. Die Fahrzeuge sind für unterschiedliche Einsatzzwecke hergerichtet: Als mobile Werkstatt, Shuttle, Rückzugsort oder Kommunikationsplattform. Besonders in den Blick gerückt wird in Wacken mit verschiedenen Formaten die Wohnmobilbaureihe California als Sinnbild für Freiheit und Abenteuer. In diesem Jahr findet das W:O:A. vom 29. Juli bis 1. August statt. (aum)

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Die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen (VWN) ist seit 2025 Partner des Wacken-Open-Air-Festivals.

Die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen (VWN) ist seit 2025 Partner des Wacken-Open-Air-Festivals.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Plakatmotiv: Die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen (VWN) ist seit 2025 Partner des Wacken-Open-Air-Festivals.

Plakatmotiv: Die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen (VWN) ist seit 2025 Partner des Wacken-Open-Air-Festivals.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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