Fahrbericht Leapmotor B05: Noch ein Preisbrecher

Leapmotor, der chinesische Partner des Stellantis-Konzerns, baut seine Modellpalette weiter und drängt mit dem B05 ins Segment der kompakten SUV. Das neue Modell startet bei 27.900 Euro und liegt damit einige tausend Euro unter den Tarifen der europäischen Mitbewerber. Die Einstiegsversion mit einem 56,2 kWh starken Akku ausgerüstet, der eine Reichweite von 401 Kilometern ermöglicht. Die Version mit dem 67,1 kWh leistenden Energiespender kommt maximal 482 Kilometer weit und steht für 31.900 Euro bei den mehr als 150 Händlern der Marke.

Verpackt ist der jüngste Leapmotor in ein für dieses Segment gängiges glattes Design. Dazu gehören die rahmenlosen Türen und verdeckte Türgriffe sowie die für die Markte typische Lichtsignatur. Das Ergebnis der kreativen Arbeit in China ist ein cw-Wert von 0,26, so dass der B05 zu den Leisetretern in seiner Klasse gehört.



Der großzügig bemessene Innenraum ist ebenfalls sachlich gestaltet. Die Materialien machen einen wertigen Eindruck und sind sehr gut verarbeitet. Der Mensch hinter dem Lenkrad blickt auf eine übersichtliche digitale Informationszentrale (8,8 Zoll) und kann die verschiedenen Einstellungen über einen zentralen Bildschirm (14,6 Zoll) steuern. Leider verzichteten die chinesischen Entwickler auf eine analoge Schalterleiste für die einfachen Einstellungen.



Rätselhaft bleiben zunächst die ovalen Löcher auf der Beifahrerseite in der Front unter der Windschutzscheibe. Auflösung: In China gibt es ein Angebot an Accessoires, die in die Öffnungen passen und demnächst auch für die europäischen Kunden auf den Markt kommen werden. Ein Panorama-Glasdach bringt zusätzliches Licht in den Innenraum und optimiert das Ambiente.



Um in Europa bestehen zu können, wurde der B05 in Zusammenarbeit mit den Stellantis-Fahrwerksexperten entwickelt und im italienischen Testzentrum Balocco endgültig abgestimmt. Die Arbeit hat sich gelohnt. Einmal in Fahrt zeigt der kompakte Leapmotor seine fahrstabilen Eigenschaften, wobei vor allem Wert auf eine komfortbetonte Abstimmung gelegt wurde. Die Sünden der vernachlässigten Infrastruktur werden gut geschluckt und lediglich die gemeinen Querrillen machen sich bemerkbar. So ist sich der B05 auf einer ersten Ausfahrt durch den kurvigen Rheingau dank der Fahrwerksarchitektur (vorne McPherson-Achse und Mehrlenkerachse im Heck) flott unterwegs. Dazu trägt auch die im Vergleich zu anderen Modellen der Marke deutlich verbesserte Lenkung bei. Die Sitze bieten zudem ausreichenden Seitenhalt.



Der mit dem größeren Energiespeicher kombinierten Elektromotor leistet 160 kW (218 PS) und beschleunigt den 1,8-Tonner im speziellen Launch-Control-Modus in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 170 km/h erreicht. Als Verbrauch versprechen die Chinesen 15,9 kWh auf 100 Kilometer, was tatsächlich der Realität entspricht. Nach der ersten Testrunde über Landstraßen meldete der Bordcomputer 12,8 bis 15,5 kWh. Dank der drei Rekuperationseinstellungen lässt sich die Reichweite weiter optimieren. An der Schnellladesäule vergehen 17 Minuten, bis der Akku von 30 auf 80 Prozent aufgeladen ist.



Der B05 kommt mit einem vollständigen Angebot an Assistenten zu den Kunden, die während der Fahrt mit ihren akustischen Meldungen für ungewollte Unterhaltung sorgen. Die insgesamt 21 elektronischen Helfer werden von 14 Sensoren und Kameras unterstützt, und für die innere Sicherheit sind sieben Airbags zuständig.



In Peking stellte Leapmotor auf der Auto China die B05-Variante Ultra vor, die wahrscheinlich auch nach Europa kommen wird. Die Sportversion ist mit 4,49 Meter geringfügig länger und unterscheidet sich außen und im Innenraum dezent von der „zivilen Variante“. Der Heckmotor leistet in der sportlichen Auslegung 180 kW (245 PS), und das maximale Drehmoment erreicht 320 Newtonmeter. Aus dem Stand ist Tempo 100 km/h nach 5,9 Sekunden erreicht. (aum)



Daten Leapmotor B05



Länge x Breite x Höhe (m): 4,43 x 1,88 x 1,52

Radstand (m): 2,73

Antrieb: Elektromotor, Heckantrieb

Gesamtleistung: 160 kW / 218 PS

Max. Drehmoment: 240 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,7 Sek.

Elektr. Reichweite: 482 km (WLTP)

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 15,9 kWh

CO2-Emissionen: 0 g/km (WLTP)

Leergewicht / Zuladung: min. 1855 kg / max. 370 kg

Preis: 31.900 Euro