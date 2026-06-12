Vorschau: Zwei Neuvorstellungen

Mit Changan steht die nächste chinesische Markle in den Startlöchern. Sie stellt nächste Woche den Deepal S05 PHEV vor. Er hat eine Systemleistung von 259 PS (190 kW) und bietet unter anderem einen drehbaren 15,4-Zoll-Zentralmonitor.

Plein Sud (Richtung Süden) nennt Renault die Version des R 4 E-Tech mit Faltdach. Guido Borck hat sich das einmal aus der Nähe angeschaut.



Surf and Turf: Ein Road Trip Richtung Westen verbindet die wilden Ardennen und die Kanal-Küste Belgiens. Michael Kirchberger war mit dem Camper unterwegs und hat Brügge natürlich auch nicht ausgelassen.



Nächste Woche beenden wir außerdem mit vier Folgen unsere Serie über 125 Jahre Motorsport bei Skoda. Und natürlich behalten wir weiterhin täglich die Auto- und Motorradszene sowie die Verkehrspolitik im Blick. (aum)



