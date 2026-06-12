Peugeot hat wieder einen GTi

Peugeot bringt wieder einen GTi auf den Markt. Nach dem Konzeptfahrzeug im vorherigen Jahr wurde heute in Le Mans vor dem 24-Stunden-Rennen die Serienversion präsentiert. Der E-208 GTi soll an den legendären 205 GTi erinnern, leistet 207 kW (281 PS) und liefert ein Drehmoment von 345 Newtonmetern. Damit absolviert der E-208 GTi den Sprint von 0 auf 100 km/h in 5,5 Sekunden. Dazu trägt auch das beste Leistungsgewicht im Segment bei, das bei 5,5 Kilo pro PS liegt.

Für den Zwischenspurt von 80 auf 120 km/h benötigt der Peugeot 3,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt. Für den sportlichen Anspruch stehen auch die zweieinhalb Zentimeter tiefergelegte Karosserie sowie die um 5,6 Zentimeter (vorn) bzw. 2,8 Zentimeter (hinten) verbreiterte Spur. Ein zusätzlicher Stabilisator optimiert die Balance und das Kurvenverhalten, während das mechanische Sperrdifferenzial für optimale Kraftübertragung auch bei geringer Bodenhaftung sorgt. Spezielle Federn und exklusive Dämpfer mit hydraulischen Anschlagpuffern straffen das Fahrwerk. Das ESP verfügt über einen Sportmodus, der auch die Rekuperation deaktiviert. Die Lenkung wurde speziell kalibriert.



Die sieben verfügbaren Karosseriefarben sind an das historische Vorbild angelehnt. Dazu kommen Exterieurdetails in Rot. Im Innenraum geben Schwarz und ebenfalls Rot den Ton an. Auch hier finden sich Designelemente des 205. Die Vordersitze haben integrierte Kopfstützen, das Lenkrad ist mit perforiertem Leder und Alcantara bezogen.



Die Normreichweite des E-208 GTi gibt Peugeot mit bis zu 374 Kilometern an. Nachgeladen werden kann mit bis zu 100 kW. Der Grundpreis beträgt 44.900 Euro. (aum)





