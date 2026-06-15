Von der 398.655 wurden 28.756 als RTF- und 29.762 als PDF-Dateien heruntergeladen. 342.287 Fotos und 7572 Videos lieferte unser Server in derselben Zeitspanne ebenfalls als Downloads an unsere rund zwei Millionen Leser und die Redaktionen von Internet- und Printmedien aus, die unser Material für ihre Berichterstattung verwenden. Das Foto der Woche zeigt den Mazda 6e, das Video der Woche die Produktion des Skoda Epiq im spanischen Volkswagen-Werk Navarra.

Das waren die Top Ten der Woche:

1. Alfa Romeo und Alcantara: Italienische Symbiose

2. Praxistest Mazda 6e: Schön und sperrig

3. Flotter Roller aus Kalifornien

4. Audi Nuvolari: Zeichensetzung für die Zukunft

5. Praxistest Ari Bruni: Vier Sitze in der Nische

6. Volkswagen frischt den Caddy auf

7. Der kleinste Kölner

8. Dodge lässt wieder die Muskeln spielen

9. Skoda startet mit der Produktion des Epiq

10. Retro Classics 2026: Porsche – Raceborn vor 75 Jahren

(aum)