Von der 398.655 wurden 28.756 als RTF- und 29.762 als PDF-Dateien heruntergeladen. 342.287 Fotos und 7572 Videos lieferte unser Server in derselben Zeitspanne ebenfalls als Downloads an unsere rund zwei Millionen Leser und die Redaktionen von Internet- und Printmedien aus, die unser Material für ihre Berichterstattung verwenden. Das Foto der Woche zeigt den Mazda 6e, das Video der Woche die Produktion des Skoda Epiq im spanischen Volkswagen-Werk Navarra.
Das waren die Top Ten der Woche:
1. Alfa Romeo und Alcantara: Italienische Symbiose
2. Praxistest Mazda 6e: Schön und sperrig
3. Flotter Roller aus Kalifornien
4. Audi Nuvolari: Zeichensetzung für die Zukunft
5. Praxistest Ari Bruni: Vier Sitze in der Nische
6. Volkswagen frischt den Caddy auf
8. Dodge lässt wieder die Muskeln spielen
9. Skoda startet mit der Produktion des Epiq
10. Retro Classics 2026: Porsche – Raceborn vor 75 Jahren
(aum)
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