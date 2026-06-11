Toyota bewegt die Special Olympics

Bei den nationalen Spielen der Special Olympics vom 15. bis 20. Juni 2026 im Saarland treten mehr als 4000 Sportler mit geistiger Behinderung in 27 Sportarten an. Als Mobilitätspartner begleitet Toyota die Veranstaltung und sorgt mit 35 Hybridmodellen und 15 Kleinbussen für die Mobilität von Athleten, Trainern und Offiziellen. Zu den Wettbewerben und Veranstaltungen werden bis zu 100.000 Besucher erwartet.

Neben der Fahrzeugflotte engagiert sich der Importeur auch mit eigenen freiwilligen Helfern. Ein Team aus verschiedenen Unternehmensbereichen reist ins Saarland, um die Teilnehmer vor Ort aktiv zu unterstützen. Ihr Einsatz konzentriert sich auf die Betreuung der Wettbewerbe im 3x3- und 5x5-Basketball. Toyota-Mitarbeiter erhalten für ehrenamtliche und soziale Projekte bis zu drei Tage Sonderurlaub pro Jahr.



Bereits seit 2023 kommt bei verschiedenen Veranstaltungen der Special Olympics auch ein inklusives Social-Media-Team von Toyota zum Einsatz. Der Automobilhersteller unterstützt die inklusive Sportbewegung auf nationaler wie auch internationaler Ebene seit zehn Jahren. Seit 2022 engagiert sich das Unternehmen zudem beim Verein Special Olympics Deutschland sowie für das „Team Deutschland“ der Special Olympics.



Lokal unterstützt Toyota an seinem Deutschlandsitz die Köln 99ers Rollstuhl-Basketballer. (aum)



