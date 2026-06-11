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Next Generation Mobility

Stellantis erprobt Festkörperbatterie in einem Dodge

aum – 11. Juni 2026

Stellantis ist bei der Batterieentwicklung einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die Festkörperzellen des Partners Factorial wurden in einen Dodge Charger Daytona eingebaut. Das Entwicklungsfahrzeug soll nun ein Testprogramm auf der Straße absolvieren, um Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Technologie zu prüfen. Es ist die erste Integration von Festkörperzellen in ein Fahrzeug von Stellantis. Die Batteriezellen von Factorial weisen mit 375 Wattstunden pro Kilogramm eine hohe Energiedichte auf und können in etwa 18 Minuten von 15 Prozent auf 90 Prozent geladen werden. Sie sind zudem besonders temperaturbeständig, sowohl bei Hitze als auch bei Kälte. (aum)


Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

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Erprobungsfahrzeug Dodge Charger Daytona mit Feststoffzellenbatterie.

Erprobungsfahrzeug Dodge Charger Daytona mit Feststoffzellenbatterie.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 10. Juni 2026

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