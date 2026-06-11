Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Norton bringt die Atlas

aum – 11. Juni 2026

Nach der Manx bringt Norton mit der Atlas nun als zweites Modell einen Mittelklasse-Adventure-Tourer auf den Markt. Der 585 Kubikzentimeter große Reihenzweizylinder mit 270-Grad-Kurbelwelle entwickelt 70 PS (52 kW) bei 9300 Umdrehungen in der Minute und ein maximales Drehmoment von 57 Newtonmetern bei 7500 Touren. Der Motor dient als tragendes Element. Neben der Atlas mit 19-Zoll-Vorderrad und Speichenrädern gibt es die straßenorientiertere Ausführung GT mit Gussfelegen und 17-Zoll-Bereifung auch vorne. Beide wiegen mit leerem Tank um die 190 Kilogramm. Ausgestattet sind Atlas und Atlas GT mit einstellbarem KYB-Fahrwerk vorn und hinten, Doppelscheibenbremse, fünf Fahrmodi, Wheelie- und Slide-Kontrolle, Sechs-Achsen-IMU und Tempomat sowie 8-Zoll-TFT-Display mit integrierter Navigation und Anbindung an die Norton Rider App. Bei den Apex-Varianten gehört das optionale Kurvenlicht zur Serienausstattung.

Die Preisliste für die neue Norton beginnt bei 9250 Euro. Es gibt drei Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Norton Atlas.

Norton Atlas.

Photo: Norton via Autoren-Union Mobilität

Download:

Norton Atlas.

Norton Atlas.

Photo: Norton via Autoren-Union Mobilität

Download:

Norton Atlas.

Norton Atlas.

Photo: Norton via Autoren-Union Mobilität

Download:

Norton Atlas.

Norton Atlas.

Photo: Norton via Autoren-Union Mobilität

Download:

Norton Atlas.

Norton Atlas.

Photo: Norton via Autoren-Union Mobilität

Download:

Norton Atlas.

Norton Atlas.

Photo: Norton via Autoren-Union Mobilität

Download:

Norton Atlas GT.

Norton Atlas GT.

Photo: Norton via Autoren-Union Mobilität

Download:

Norton Atlas GT.

Norton Atlas GT.

Photo: Norton via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Honda Prelude.
Fahrbericht Honda Prelude: Hybrid-Coupé zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Toyota bewegt die Special Olympics
Erprobungsfahrzeug Dodge Charger Daytona mit Feststoffzellenbatterie.
Stellantis erprobt Festkörperbatterie in einem Dodge
Peugeot 2 3/4 HP aus den 1920er-Jahren.
Wie alles bei Peugeot begann
Sechs ausgewählte Mechatroniker aus Autohäusern, die die vollelektrische Transporter-Bauriehe vertreiben, hatten im Technikzentrum von Kia Deutschland in Kronberg die Gelegenheit, einen PV5 Cargo in seine Einzelteile zu zerlegen.
Sechs Mechatroniker dürfen den Kia PV5 zerlegen
Die Redaktion bittet um Mitarbeit

Audio

Autonews vom 10. Juni 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren