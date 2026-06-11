Sechs Mechatroniker dürfen den Kia PV5 zerlegen

Nachdem der Kia PV5 Cargo vor sechs Monaten im Markt eingeführt wurde, wurde eines der Vorserienfahrzeuge des „International Van of the Year 2026“ einem besonderen Zweck zugeführt. Sechs ausgewählte Mechatroniker aus Autohäusern, die die vollelektrischen Transportermodelle der Marke vertreiben, hatten im Technikzentrum von Kia Deutschland in Kronberg im Taunus die Gelegenheit, den PV5 Cargo vollständig zu demontieren und dabei genauestens kennenzulernen.

Die hochvoltqualifizierten Teilnehmer zerlegten das Fahrzeug unter Anleitung und Aufsicht der technischen Trainer von Kia innerhalb weniger Stunden bis in die kleinsten Einzelteile. Bei einem gemeinsamen BBQ hatten sie anschließend die Möglichkeit zum informellen Austausch mit Führungskräften und Experten von Kia. Alle waren sich einig, dass sich die bei der praktischen Weiterbildung gewonnenen Erkenntnisse und der gemeinsame Austausch durch kein Videotraining ersetzen lassen. Kia überlegt daher, solche Workshops häufiger und auch mit mehr Teilnehmern anzubieten, sobald erneut Vorserienfahrzeuge zur Verfügung stehen. (aum)



