Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Sechs Mechatroniker dürfen den Kia PV5 zerlegen

aum – 11. Juni 2026

Nachdem der Kia PV5 Cargo vor sechs Monaten im Markt eingeführt wurde, wurde eines der Vorserienfahrzeuge des „International Van of the Year 2026“ einem besonderen Zweck zugeführt. Sechs ausgewählte Mechatroniker aus Autohäusern, die die vollelektrischen Transportermodelle der Marke vertreiben, hatten im Technikzentrum von Kia Deutschland in Kronberg im Taunus die Gelegenheit, den PV5 Cargo vollständig zu demontieren und dabei genauestens kennenzulernen.

Die hochvoltqualifizierten Teilnehmer zerlegten das Fahrzeug unter Anleitung und Aufsicht der technischen Trainer von Kia innerhalb weniger Stunden bis in die kleinsten Einzelteile. Bei einem gemeinsamen BBQ hatten sie anschließend die Möglichkeit zum informellen Austausch mit Führungskräften und Experten von Kia. Alle waren sich einig, dass sich die bei der praktischen Weiterbildung gewonnenen Erkenntnisse und der gemeinsame Austausch durch kein Videotraining ersetzen lassen. Kia überlegt daher, solche Workshops häufiger und auch mit mehr Teilnehmern anzubieten, sobald erneut Vorserienfahrzeuge zur Verfügung stehen. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Sechs ausgewählte Mechatroniker aus Autohäusern, die die vollelektrische Transporter-Bauriehe vertreiben, hatten im Technikzentrum von Kia Deutschland in Kronberg die Gelegenheit, einen PV5 Cargo in seine Einzelteile zu zerlegen.

Sechs ausgewählte Mechatroniker aus Autohäusern, die die vollelektrische Transporter-Bauriehe vertreiben, hatten im Technikzentrum von Kia Deutschland in Kronberg die Gelegenheit, einen PV5 Cargo in seine Einzelteile zu zerlegen.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Sechs ausgewählte Mechatroniker aus Autohäusern, die die vollelektrische Transporter-Bauriehe vertreiben, hatten im Technikzentrum von Kia Deutschland in Kronberg die Gelegenheit, einen PV5 Cargo in seine Einzelteile zu zerlegen.

Sechs ausgewählte Mechatroniker aus Autohäusern, die die vollelektrische Transporter-Bauriehe vertreiben, hatten im Technikzentrum von Kia Deutschland in Kronberg die Gelegenheit, einen PV5 Cargo in seine Einzelteile zu zerlegen.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Sechs ausgewählte Mechatroniker aus Autohäusern, die die vollelektrische Transporter-Bauriehe vertreiben, hatten im Technikzentrum von Kia Deutschland in Kronberg die Gelegenheit, einen PV5 Cargo in seine Einzelteile zu zerlegen.

Sechs ausgewählte Mechatroniker aus Autohäusern, die die vollelektrische Transporter-Bauriehe vertreiben, hatten im Technikzentrum von Kia Deutschland in Kronberg die Gelegenheit, einen PV5 Cargo in seine Einzelteile zu zerlegen.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Sechs ausgewählte Mechatroniker aus Autohäusern, die die vollelektrische Transporter-Bauriehe vertreiben, hatten im Technikzentrum von Kia Deutschland in Kronberg die Gelegenheit, einen PV5 Cargo in seine Einzelteile zu zerlegen.

Sechs ausgewählte Mechatroniker aus Autohäusern, die die vollelektrische Transporter-Bauriehe vertreiben, hatten im Technikzentrum von Kia Deutschland in Kronberg die Gelegenheit, einen PV5 Cargo in seine Einzelteile zu zerlegen.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Kia PV5 Cargo L2H2.
Mehr Ladevolumen oder bessere Manövrierfähigkeit
Kia-Studie PV5 Concept auf der IAA Transportation 2024.
Kia steigt in den Markt der leichten Nutzfahrzeuge ein
Kia Deutschland-Unternehmenszentrale in Eschborn bei Frankfurt.
Kia Deutschland hat zufriedene Mitarbeiter
Demontagefabrik von Stellantis im marokkanischen Casablanca.
Stellantis nimmt drittes Demontagezentrum in Betrieb
Kia Vision Meta Turismo
Kia auf Space und Speed

Audio

Autonews vom 10. Juni 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren