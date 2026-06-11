Cupra im Abt-Trim ab Werk

Cupra erweitert sein Programm um ein umfassendes Design- und Aerodynamik-Kit von Abt, das ab Werk montiert wird. Erhältlich ist die Option „Custom Cupra by Abt“ für den Leon, Leon Sportstourer und Formentor in VZ-Konfiguration. Die Front erhält dabei einen prägnanten Splitter und das Heck einen Dachspoiler, Winglets, C-Flaps und einen anderen unteren Diffusor mit seitlichen Zierelementen. Zudem werden die Seitenschweller schärfer geformt. Dazu kommen 19-Zoll-Custom-Leichtmetallräder (20 Zoll beim Formentor VZ5, bei dem Front- und Dachspoiler entfallen).
Ein exklusives Abt-Logo im Heckspoiler sowie Cupra-Logos in Dark Chrome unterstreichen die besondere Note der Sonderedition. Sie wird voraussichtlich ab dem vierten Quartal verfügbar sein und kann direkt bei der Fahrzeugbestellung konfiguriert werden. (aum)
Teile diesen Artikel: