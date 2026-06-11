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Next Generation Mobility

Cupra im Abt-Trim ab Werk

aum – 11. Juni 2026

Cupra erweitert sein Programm um ein umfassendes Design- und Aerodynamik-Kit von Abt, das ab Werk montiert wird. Erhältlich ist die Option „Custom Cupra by Abt“ für den Leon, Leon Sportstourer und Formentor in VZ-Konfiguration. Die Front erhält dabei einen prägnanten Splitter und das Heck einen Dachspoiler, Winglets, C-Flaps und einen anderen unteren Diffusor mit seitlichen Zierelementen. Zudem werden die Seitenschweller schärfer geformt. Dazu kommen 19-Zoll-Custom-Leichtmetallräder (20 Zoll beim Formentor VZ5, bei dem Front- und Dachspoiler entfallen).

Ein exklusives Abt-Logo im Heckspoiler sowie Cupra-Logos in Dark Chrome unterstreichen die besondere Note der Sonderedition. Sie wird voraussichtlich ab dem vierten Quartal verfügbar sein und kann direkt bei der Fahrzeugbestellung konfiguriert werden. (aum)

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Cupra bietet für den Leon ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

Cupra bietet für den Leon ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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Cupra bietet für Leon und Formentor ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

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Cupra bietet für Leon und Formentor ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

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Cupra bietet für Leon und Formentor ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

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Cupra bietet für Leon und Formentor ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

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Cupra bietet für Leon und Formentor ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

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Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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Cupra bietet für Leon und Formentor ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

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Cupra bietet für den Formentor ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

Cupra bietet für den Formentor ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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