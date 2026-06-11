Der Bulli nimmt die nächste Evolutionsstufe

Volkswagen startet den Vorverkauf der neuen Evolutionsstufe des Bulli. Multivan und California bekommen ein neues digitales Cockpit und einen erweiterten Travel Assist. Erkennbar ist der neue Modelljahrgang an der geänderten Frontpartie mit neu gestalteten LED-Scheinwerfern und -Leuchten. Das Angebot wird durch das Sondermodell „Generation“ mit besonderer Ausstattung und exklusiver Zweifarblackierung in Candy Weiß / Sunset Red Metallic (optional) ergänzt.

Im Interieur fällt die neu entwickelte Schalttafel mit noch hochwertigeren Oberflächen und eingearbeiteter Ziernaht auf. Das digitale Cockpit bietet drei verschiedene Anzeigemöglichkeiten. Das zentrale Touchdisplay mit neuer Menüstruktur und frischer Grafik wächst auf 12,9 Zoll. Es ist freistehend angeordnet. Unterhalb des Infotainmentsystems sind beleuchtete Touchslider für die Audio- und Klimafunktionen integriert. Die Getriebeautomatik (Doppelkupplung) wird wie beim ID. Buzz über einen Lenkstockschalter rechts an der Lenksäule bedient. Die Mittelkonsole wurde ebenfalls neu gegliedert. Es gibt eine induktive Ladeschale fürs Smartphone sowie leistungsfähigere USB-Anschlüsse.



Der Travel Assist wurde weiterentwickelt. Das System bietet erstmals eine Ampelerkennung und ermöglicht auf der Autobahn einen assistierten Spurwechsel. Die aktualisierte elektrische Standklimatisierung kann künftig bis zu acht Stunden ohne Unterbrechung betrieben werden. Der California hat darüber hinaus als Reisemobilversion wie gehabt zusätzlich eine klassische Standheizung für den Dauerbetrieb an Bord. Erstmals auch für den Beifahrersitz erhältlich sind die Memory- und Massagefunktionen, die in Verbindung mit den optionalen „AGR Ergo Comfort“-Sitzen angeboten werden.



Neu geordnet wurde das Programm der Sitzkonfigurationen des Multivan. Erstmals wird es dabei für die achtsitzige Variante eine Vis-à-vis-Version geben, bei der sich im Fond jeweils zweimal drei Personen gegenübersitzen können. Multivan Life und Style sind in der zweiten Sitzreihe künftig bereits mit zwei Armlehnen auf beiden Seiten anstatt nur auf einer Seite ausgestattet (Ausnahme: 8-Sitzer). Darüber hinaus ziehen neue Farben in den Innenraum des Multivan ein. Bei allen Multivan- und California-Varianten macht ein Haltegriff auf der Beifahrerseite das Ein- und Aussteigen nun komfortabler.



Der VW Multivan startet in der Einstiegsversion Trend bei 57.465 Euro, der California ist zu Preisen ab 66.087 Euro zu haben. (aum)