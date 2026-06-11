Die Redaktion bittet um Mitarbeit

Mehr als 90 Prozent der Leser nutzen unsere Medien aus fachlichem Interesse oder für private und berufliche Recherchen. Nur knapp jeder Zehnte verwendet das Material für Veröffentlichungen. Diese ersten Ergebnisse unserer Leserbefragung stützen also unsere Erfahrung, dass sich die Portale in zwei Strängen entwickeln: einer für fachlich Interessierte, der zweite für Medien. Die starke Zunahme beim interessierten Fachpublikum erklärt auch die hohen Leserzahlen von mehr als zwei Millionen im Monat, weit mehr als die Zielgruppe der Medien erwarten lässt.

Wir möchten Fachinteressierte und Medienvertreter weiterhin so gut wie möglich zufrieden stellen, jede Gruppe auf die richtige Weise. Deswegen bitten wir unsere Leser und Nutzer, sich an dieser Leserbefragung zu beteiligen. Je mehr sich an der Umfrage beteiligen, desto zielgenauer können wir unsere Medien ausrichten. Als Dankeschön verlost die Autoren-Union Mobilität unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die bis zum 30. Juni an der Umfrage teilnehmen, Tankgutscheine im Wert von 100 Euro, 50 Euro und 25 Euro. (aum)